Roma-Summerville, retroscena di mercato: la chiamata di Malen per dire no all’Arabia Saudita

Roma - Stadiosport.it

La Roma accelera per Crysencio Summerville e prova a superare la concorrenza dell’Arabia Saudita. Nella corsa all’esterno offensivo potrebbe risultare decisivo il pressing di Donyell Malen, che avrebbe contattato personalmente il connazionale per convincerlo a scegliere il progetto giallorosso e restare nel calcio europeo.

Roma-Summerville, la telefonata di Malen può cambiare tutto

La Roma continua a lavorare per rendere il reparto offensivo più imprevedibile, rapido e pericoloso. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza giallorossa c’è Crysencio Summerville, esterno capace di giocare su entrambe le fasce e di creare occasioni grazie alla sua velocità.

La trattativa resta complessa, soprattutto per la presenza di ricche proposte provenienti dalla Saudi Pro League, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un retroscena che potrebbe favorire il club capitolino.

Donyell Malen avrebbe infatti contattato direttamente Summerville per raccontargli il progetto della Roma, il valore della Serie A e le ambizioni della squadra. Un vero e proprio lavoro di persuasione tra connazionali, con l’obiettivo di spingere il giocatore a privilegiare la crescita sportiva rispetto a un contratto economicamente più vantaggioso.

L’Arabia offre di più, ma Summerville guarda ancora all’Europa

Le società saudite possono mettere sul tavolo un ingaggio difficilmente raggiungibile per qualsiasi club italiano. La Roma, però, punta su argomenti differenti: la possibilità di essere protagonista, giocare le coppe europee e confrontarsi in uno dei principali campionati del continente.

La volontà di Summerville sarà quindi determinante. Qualora l’esterno decidesse di restare in Europa, il club giallorosso potrebbe diventare una delle destinazioni più concrete, soprattutto grazie al ruolo importante che gli verrebbe riservato nel nuovo progetto tecnico.

La dirigenza dovrà comunque trovare la formula economica adatta, evitando un’operazione troppo pesante e rispettando i parametri di sostenibilità finanziaria stabiliti dalla società.

Perché Summerville può diventare l’arma in più della Roma

Dal punto di vista tattico, Summerville rappresenterebbe un innesto ideale per aumentare la qualità negli ultimi metri. Le sue caratteristiche permetterebbero alla Roma di avere un calciatore capace di:

saltare l’avversario nell’ uno contro uno ;

; accelerare rapidamente palla al piede;

creare superiorità numerica sulle fasce;

attaccare gli spazi e servire gli attaccanti;

rendere più pericolose le ripartenze.

Il pressing di Malen potrebbe dunque trasformarsi nel fattore decisivo della trattativa. La concorrenza araba resta forte, ma la possibilità di restare protagonista nel grande calcio europeo mantiene la Roma pienamente in corsa.