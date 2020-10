Roma, stipendi-ingaggi 2020-21: Dzeko il piú pagato. Pastore e Smalling sul podio

La Roma ha appena concluso la propria campagna rafforzamenti con alcuni acquisti mirati tra cui Pedro e il ritorno di Smalling. Con l’intera rosa a disposizione di Fonseca si puó avere anche un quadro piú completo sul monte ingaggi della squadra capitolina. Stipendi piuttosto alti, che ammontano a un totale di 212 milioni lordi.

A comandare la classifica é il capitano Edin Dzeko. Dato per sicuro partente in estate, il bosniaco é rimasto a Trigoria giurando fedeltá alla maglia. Un attaccamento che si protrae ormai da cinque anni e ha convinto la Roma a premiarlo con un rinnovo da 7,5 milioni annui. Sorprende il secondo posto occupato da Javier Pastore, I cui continui infortuni non hanno intaccato minimamente un ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Chiude il podio, fresco di ritorno nella capitale, Chris Smalling con I suoi 3,8 milioni.

Ció che colpisce maggiormente é il fatto che la media degli ingaggi della Roma sia molto alta, con quasi nessun elemento a scendere sotto il milione annuo. Anche Juan Jesus, ormai ai margini del progetto si “difende” con I suoi 2,2 milioni.

Roma, la graduatoria degli ingaggi 2020-21

Edin Dzeko 7,5 milioni

Javier Pastore 4,5

Chris Smalling 3,8

Henrikh Mkhitaryan 3,5

Pau Lopez 3

Pedro 3

Leonardo Spinazzola 3

Jordan Veretout 3

Amadou Diawara 2,5

Federico Fazio 2,5

Nicolò Zaniolo 2,5

Borja Mayoral 2,3

Lorenzo Pellegrini 2,3

Juan Jesus 2,2

Rick Karsdorp 2,2

Gianluca Mancini 2

Carles Perez 2

Bryan Cristante 1,8

Marash Kumbulla 1,8

Bruno Peres 1,8

Roger Ibanez 1,5

Davide Santon 1,5

Gonzalo Villar 1,2

Antonio Mirante 1

Riccardo Calafiori 400mila euro

