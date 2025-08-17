Parma – Pescara Diretta LIVE e Streaming Coppa Italia

Dove vedere Parma – Pescara in diretta Tv e Streaming Live, Coppa Italia 2025-26, Domenica 17 agosto alle ore 18:00 su Italia 1.

Il Parma è entrato in una fase di profonda trasformazione con numerose cessioni importanti e l’arrivo in panchina del giovanissimo tecnico Cuesta, chiamato a guidare la squadra in un campionato di Serie A che si preannuncia impegnativo. Gli occhi sono puntati sull’attacco, dove il talento Pellegrino è pronto a prendersi la scena.

Sul fronte opposto, il Pescara di Vivarini si affida all’esperienza e alla qualità di Valzania, leader del centrocampo e punto di riferimento per una formazione che, dopo quattro anni lontana dalla cadetteria, è tornata in Serie B con ambizioni importanti. L’obiettivo primario resta una salvezza tranquilla, ma l’organico abruzzese sembra avere le carte in regola per puntare anche a qualcosa in più.

La sfida del primo turno di Coppa Italia, in programma domenica allo stadio Tardini, rappresenta il primo vero banco di prova per entrambe le formazioni. Per il Parma si tratta di un test fondamentale per valutare la nuova rosa e iniziare con il piede giusto la stagione, mentre il Pescara vuole confermare la propria crescita e dimostrare di poter competere anche con club di massima serie.

Parma e Pescara tornano a incrociarsi dopo cinque anni. L’ultimo precedente risale all’ottobre 2020, sempre in Coppa Italia, quando i gialloblù si imposero con un netto 3-1 grazie a una doppietta di Karamoh e al gol del giovane Adorante. Ora il nuovo capitolo di una sfida che promette spettacolo e grande equilibrio.

Dove vedere Parma – Pescara in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Data Orario Canale TV Streaming Parma – Pescara Domenica 17 agosto 18:30 Italia 1 Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La sfida di Coppa Italia tra il Parma di Cuesta ed il Pescara di Vivarini di domenica 17 agosto alle 18:30 al Tardini sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app Infinity +.

Formazioni Ufficiali di Parma – Pescara:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Balogh, Benedyczak, Estevez, Begic, Frigan, Joujou, Sorensen, Djuric, Toluwanimi, Plicco, Sits.

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Valzania, Corbo, Giannini, Letizia; Dagasso, Graziani; Merola, Olzer, Cangiano; Sgarbi.

All. Vivarini

A disposizione: Profeta, Saio, Squizzato, Meazzi, Tonin, Tunjov, Balzano, Ferraris, La Barba, Saccomanni, Berardi, Kraja, Milan.