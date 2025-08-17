Monza – Frosinone Live Diretta Tv e Streaming Coppa Italia

Dove vedere Monza – Frosinone in diretta Tv e Streaming Live, Coppa Italia 2025-26, Domenica 17 agosto alle ore 18:00.

Domenica 17 agosto alle ore 18:00 il Monza ospita il Frosinone allo U-Power Stadium per i 32° di Finale di Coppa Italia ed il match sarà trasmesso in diretta tv sul canale 20 del digitale terrestre e in streaming live sull’app infinity +.

Chi vincerà questa sfida affronterà ai sedicesimi di finale il Cagliari che ieri ha avuto la meglio sulla Virtus Entella.

Il Monza dopo due ottime stagioni in Serie A riparte con un progetto nuovo dopo la retrocessione in Serie B maturata al termine della scorsa stagione.

La società brianzola ha deciso di affidare la guida tecnica a Paolo Bianco, puntando su un allenatore giovane e motivato per riportare entusiasmo.

Le prime uscite estive hanno offerto segnali incoraggianti: il pareggio in amichevole contro l’Inter ha messo in luce una squadra compatta e determinata, mentre i precedenti test con avversari di categorie inferiori hanno confermato la crescita del gruppo, con successi contro Virtus Ciserano e Pro Sesto e buone prove contro Team Ticino e Mendrisio.

Anche il Frosinone ha deciso di cambiare rotta, affidando la panchina a Massimiliano Alvini dopo una salvezza conquistata con fatica.

Il precampionato dei ciociari ha mostrato una formazione in crescita e capace di esprimere un buon calcio: tra i risultati spiccano il 4-0 contro la Primavera, il 3-0 rifilato al Casarano e le prestazioni convincenti nelle sfide a porte chiuse con Rieti, Benevento e L’Aquila, utili per testare schemi e amalgama del gruppo.

Il confronto diretto tra le due formazioni si preannuncia equilibrato ma ricco di spunti. La storia dei precedenti tra Monza e Frosinone è relativamente recente ma già intensa: in sette incontri ufficiali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia il bilancio sorride ai brianzoli con quattro vittorie, contro le due affermazioni dei ciociari e un solo pareggio. Un dato che rende ancora più interessante la sfida in programma.

Dove vedere Monza – Frosinone in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Monza – Frosinone Data Domenica 17 agosto Orario 18:00 Canale TV Canale 20 Streaming Mediaset Infinity e Sportmediaset.it

L’incontro Monza – Frosinone sarà trasmesso in diretta tv sul Canale 20 del digitale terrestre e sarà disponibile anche in diretta streaming live su Mediaset Infinity+ e Sportmediaset.it in quanto Mediaset detiene i diritti televisivi della competizione.

Formazioni Ufficiali di Monza – Frosinone:

Bianco manda in campo il suo Monza con il 3-4-2-1 con Thiam in porta e linea difensiva a 3 formata da Brorsson, Izzo e Lucchesi. A centrocampo ci sono Pessina e Colombo al centro con Ciurria a destra e Birindelli a sinistra. In attacco Dany Mota punta centrale supportato da Colpani e Caprari.

Alvini manda in campo il suo Frosinone con un 3-4-2-1 speculare al Monza con Sherri in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Monterisi, Calvani e Marchizza. A centrocampo ci sono Calò e Koutsoupias al centro con Oyono a destra e Masciangelo a sinistra. In attacco Barcella punta centrale supportato da Ghedjemis e Farès.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Dany Mota. All.: Bianco.

Frosinone (3-4-2-1): Sherri; Monterisi, Calvani, Marchizza; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Farès Ghedjemis, Barcella; Raimondo. All.: Alvini.