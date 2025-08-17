Ordine Arrivo Gran Premio MotoGP Austria: Marc Marquez vince ancora

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Austria di MotoGP sul circuito del Red Bull Ring: Marc Marquez trova la sua prima vittoria in carriera al Red Bull Ring in una stagione in cui è imprendibile da tutti.

Marc Marquez firma un’altra impresa straordinaria al rientro dalla pausa estiva, dominando il Gran Premio d’Austria e centrando la sua prima vittoria in carriera sul Red Bull Ring.

Per il fuoriclasse spagnolo si tratta del sesto successo consecutivo, un ruolino di marcia che lo avvicina sempre di più alla conquista del nono titolo mondiale, ormai obiettivo concreto e a portata di mano.

Alle sue spalle festeggia uno straordinario Fermin Aldeguer, rookie in grande crescita capace di portare la Ducati sul secondo gradino del podio con una prestazione di personalità e maturità. Terzo posto per l’italiano Marco Bezzecchi, autore della pole position e protagonista di una gara combattuta che ha regalato spettacolo con la sua Aprilia.

In rimonta si è distinto Enea Bastianini, che ha chiuso al quinto posto dopo una partenza complicata, mentre resta l’amaro in bocca a Francesco Bagnaia, mai incisivo e costretto ad accontentarsi di un ottavo posto che pesa in ottica campionato.

Anche il Gran Premio d’Austria entra nella collezione di trionfi di Marc Marquez, che sul tracciato del Red Bull Ring non aveva mai vinto prima. Lo spagnolo mantiene le promesse della vigilia, quando aveva sottolineato l’ottimo feeling della sua Ducati con il circuito austriaco, e porta a casa la nona vittoria stagionale, confermando una supremazia sempre più netta.

A insidiarlo fino all’ultimo è stato lo scatenato Fermin Aldeguer, protagonista di una rimonta spettacolare che lo ha portato fino alla seconda posizione, con il rookie del team Gresini capace di far tremare il connazionale nei giri finali prima di arrendersi solo sul traguardo. Ottima prova anche per Marco Bezzecchi, leader nella prima parte di gara e poi terzo al traguardo con l’Aprilia, che conquista così un podio di grande valore.

In classifica generale Marquez allunga ulteriormente e vede il nono titolo mondiale sempre più vicino: ora il vantaggio sul fratello Alex Marquez, solo decimo in Austria dopo un long lap penalty, è salito a 142 punti. Giornata difficile invece per Francesco Bagnaia, che non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo ed è stato costretto ad accontentarsi di un deludente ottavo posto.

Cronaca Gara MotoGP Austria:

Il Gran Premio d’Austria regala un’altra pagina memorabile della stagione MotoGP. La gara parte con cielo nuvoloso ma pista asciutta, per un totale di 28 giri che si trasformano in uno spettacolo ricco di colpi di scena.

Alla partenza Marco Bezzecchi difende con grinta la pole position, mentre alle sue spalle si accende subito la bagarre tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Lo spagnolo trova il varco e si porta al secondo posto, lasciando Pecco a lottare con un ritmo già in calo.

Bagnaia prova a resistere anche ad Acosta, ma al diciottesimo giro lo spagnolo lo supera con una manovra decisa che costringe il campione Ducati a un’escursione fuori pista.

La crisi di Bagnaia si fa evidente e chiude soltanto ottavo, mentre Enea Bastianini si riscatta dopo una partenza difficile risalendo fino a un ottimo quinto posto.

Davanti, Bezzecchi prova la fuga e accumula quasi un secondo di margine, ma Marquez non molla: si prende un momento di respiro a metà gara e poi rilancia con un ritmo martellante.

Al ventesimo giro il campione di Cervera piazza il sorpasso decisivo sulla RS-GP e si mette al comando.

Sembra fatta, ma lo show non è finito: lo scatenato Fermin Aldeguer, rookie terribile del team Gresini, rimonta dalla quarta posizione e negli ultimi giri si lancia all’inseguimento del connazionale.

La pressione è forte, ma Marquez gestisce da fuoriclasse e negli ultimi metri allunga ancora, conquistando la sua prima vittoria in Austria e continuando una striscia vincente che lo porta sempre più vicino al nono titolo mondiale.

Gara amara invece per Jorge Martin, caduto al quattordicesimo giro con un brutto volo. Lo spagnolo è apparso dolorante ed è stato accompagnato al centro medico per accertamenti, salvo poi rientrare a piedi ai box tra gli applausi del pubblico.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Austria di MotoGP:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Fermin Aldeguer (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Enea Bastianini (KTM)

6. Joan Mir (Honda)

7. Brad Binder (KTM)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Alex Marquez (Ducati)

11. Franco Morbidelli (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Luca Marini (Honda)

14. Ai Ogura (Aprilia)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)