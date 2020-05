Roma, si rivede Zaniolo: potrebbe farcela per il 13 giugno?

Il talento giallorosso riassapora il campo. E per la ripresa del campionato potrebbe essere pronto

“I’m back”. Con queste (poche) parole Nicolò Zaniolo ha annunciato il ritorno in campo. Di allenamento, ovviamente. Il centrocampista giallorosso – dopo quattro mesi dall’infortunio, occorsogli a gennaio, durante il match casalingo di campionato contro la Juve -,ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae mentre corre (cautelamente) nel centro sportivo di Trigoria.

VERSO IL RECUPERO – Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’asso giallorosso ha iniziato il percorso di recupero già verso metà aprile, quando iniziava a lavorare sul tapis-roulant. Ora, però, i piedi fatati del numero 22 riniziano a toccare il terreno verde. Per ora solo di allenamento, vero. Per vederlo nuovamente sul rettangolo ufficiale ci sarà forse da aspettare ancora un po’. Sulla tabella di marcia, la data del pieno recupero è fissata per luglio. Se dunque il campionato dovesse riprendere il 13 giugno (possibilità sempre più vicina a trasformarsi in realtà), difficilmente – anzi, praticamente impossibile, salvo avvenimenti sovrannaturali -, Paulo Fonseca avrà a disposizione uno dei diamanti della rosa.

VENGO ANCH’IO, NO TU NO – Come non sarà disponibile per il campionato, Zaniolo non lo sarà neanche per l’Europa. Per la ripresa (eventuale) delle competizioni continentali, i club dovranno utilizzare solamente i giocatori utilizzati nei turni precedenti. Questo significa che la Roma, la quale aveva deciso di non inserire nella lista Uefa di febbraio gli infortunati Zaniolo e Zappacosta, non avrà a disposizione il classe ’99. Una vera beffa.

