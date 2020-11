Roma, si ferma Smalling: intossicazione alimentare

Il difensore centrale inglese non si è allenato con il resto del gruppo. Da valutare le condizioni per il Parma



Inconveniente sulla tabella di marcia della Roma. Nell’allenamento odierno in vista della gara di domenica alle 15 contro il Parma all’Olimpico, all’elenco mancava un giocatore.



Come riportato da ForzaRoma.info, Chris Smalling non ha preso parte alla seduta sotto gli ordini di Paulo Fonseca. Il difensore inglese, al secondo stop da quando è ritornato in giallorosso, è stato colpito da un’intossicazione alimentare. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, con le ultime riserve che saranno sciolte solamente sabato.



In caso di assenza dell’ex Manchester United, la retroguardia che scenderà in campo sarà formata da Mancini, Ibanez e Juan Jesus. I tre sono gli unici disponibili, viste le positività al Covid-19 riscontrate da Kumbulla e Fazio. Attenzione poi a Cristante, che potrebbe abbassarsi in difesa, come successo al debutto stagionale col Verona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS