Roma: si ferma anche Perotti

Per l’argentino (in uscita) affaticamento muscolare. Sarà monitorato di giorno in giorno

E sono due. Dopo l’infortunio di Pau Lopez (micro frattura al polso sinistro, stop calcolato in 3-4 settimane, quindi per l’eventuale ripresa del campionato ci sarà), l’infermiera fa un nuovo – anzi, vecchio -, acquisto: Diego Perotti.

UN ALTRO STOP – Durante l’allenamento di ieri, l’esterno argentino ha riportato un affaticamento, scrive la “Gazzetta dello Sport”. “El Monito” sarà ora costantemente monitorato dallo staff medico giallorosso.

Uno stop per infortunio muscolare non è ormai più una novità per Perotti. L’ex Genoa in questa stagione ha trascorso più tempo fuori che sul rettangolo verde. Sono infatti ben 16 le gare saltate. Decisamente troppe. Nelle gare in cui è stato a disposizione di Paulo Fonseca, inoltre, non ha dato quel quid in più che ci aspettava. Ecco perché Petrachi – anche in virtù dell’alto stipendio, tre milioni netti -, vuole liberarsene. Recentemente la Fiorentina aveva fatto un sondaggio. La società viola, tuttavia, è dubbiosa proprio per il lauto stipendio percepito. Nei mesi precedenti, inoltre, anche Torino, Milan, Atalanta avevano sondato il terreno. Si erano poi anche accesse le sirene cinesi (Shanghai Greenland Shenhua) oltre che quelle tanto care del Boca Juniors.

Ciò che blocca tutte le candidate, però, è l’alta frequenza con cui il giocatore incappa in infortuni. La cifra percepita, inoltre, non aiuta di certo. Petrachi dovrà inventarsi qualche cosa.

