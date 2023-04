Roma: si cerca di eliminare la clausola di rescissione di Dybala

Roma: la società al lavoro con l’agente di Dybala, Antun, per rimuovere la clausola rescissoria di 12 milioni di euro valida per l’estero.

La Roma, dopo il successo interno contro la Sampdoria che proietta i giallorossi in piena lotta Champions League, inizia a pensare anche al futuro e come primo obiettivo societario ci sarebbe l’eliminazione della clausola rescissoria di 12 milioni di euro sul contratto di Paulo Dybala valida per l’estero. Dybala sembra aver convinto veramente tutti nella dirigenza giallorossa e quest’ultima sarebbe pronta a ricontrattare i termini dell’ingaggio dell’argentino fermo a 6 milioni di euro pur di eliminare la clausola imposta ad inizio stagione.

Nei prossimi giorni sembra essere stato fissato un incontro tra l’agente del calciatore Antun e la dirigenza giallorossa per discutere della questione. Molto probabilmente le richieste dell’agente in merito ad un ritocco dell’ingaggio più che consistente non si faranno attendere, bisognerà però vedere fino a che punto la Roma sarà disposta ad andare in contro al campione argentino. Oltre all’intesa economica saranno importante anche il permanere di altri importanti fattori in casa giallorossa come la qualificazione alla prossima Champions League e la permanenza di Josè Mourinho alla guida tecnica del club.

Le ottime prestazioni di Dybala fin qui culminate nelle 14 reti messe a segno dall’argentino in 28 gare, potrebbero far fiutare l’occasione di mercato a diversi club europei che potrebbero piombare su di lui in estate con condizione molto più onerose di quelle attuali.