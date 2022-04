Roma-Sampdoria, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Basta domande su Zaniolo, siete ossessionati”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria.

Un ritorno scoppiettante per Josè Mourinho che in conferenza stampa, la prima dopo la sosta delle Nazionali, non fa mancare uno dei suoi soliti siparietti in un misto tra il divertente e il polemico.

Tutto nasce a ridosso della seconda domanda fatta in conferenza dove viene chiesto al mister capitolino cosa sta succedendo a Zaniolo, come ha vissuto l’esclusione al derby e di che entità è l’infortunio che non gli permetterà di presenziare al match con la Sampdoria.

Mourinho estrae dalla tasca un foglietto con scritto “Zaniolo sarà la seconda domanda”, mostrandolo a tutti. Lo Special One aveva previsto la domanda su Zaniolo e con una vena polemica ha tuonato dicendo che ormai le condizioni di Nicolò stanno diventando l’ossessione dei giornalisti.

Non avrebbe voluto commentare nemmeno l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, ma in quel caso tiene fede al suo “silenzio volontario” dicendo che ha una sua opinione riguardo i problemi del calcio italiano, ma che non vuole condividerla per dovere etico.

Con rabbia, Mourinho ha precisato che Zaniolo non sta vivendo alcun momento di difficoltà emotiva, se non quella derivante dall’esclusione degli azzurri da Qatar 2022, e le panchine sono una cosa normale per qualsiasi giocatore.

Mourinho ha anche ricordato ai giornalisti che non vengono fatte le stesse domande ad Allegri perché non fa giocare Bernardeschi o a Inzaghi per il mancato inserimento di Dzeko nell’undici di partenza.

Zaniolo ha accusato un problema al flessore e le ultime esclusioni sono dovute solo a scelte dettate dalla strategia giallorossa e non per altro.

Riguardo le altre notizie: su Spinazzola ci sono pensieri positivi, il calciatore si sta allenando e sta cercando di tornare in ritmo per poi cercare di tornare in gruppo.

Il derby ha dato una incoraggiante spinta emotiva alla squadra, ma si tratta comunque di una partita passata che non deve influenzare ciò che succederà in futuro.

La Sampdoria è un avversario ostile che ha bisogno di punti per essere tranquilla e salvarsi il prima possibile. Oltre ciò, lo stadio Marassi sarà caldissimo e vorrà spingere i propri beniamini ad un grande risultato.

Lo Special One vuole i suoi ragazzi concentrati per poter consolidare il posto Europa e continuare il buon momento di forma.