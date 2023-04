Roma-Sampdoria 3-0, Mourinho: “Abraham? I fischi fanno male”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria.

I giallorossi vincono il match casalingo contro la Sampdoria in una sfida amministrata nel migliore dei modi e gestita con grande qualità nonostante le difficoltà palesate soprattutto nel primo tempo.

Anche Josè Mourinho, allenatore della Roma, è soddisfatto in conferenza stampa della sfida vinta.

Il tecnico portoghese pone l’accento sulla gestione che è sicuramente migliorabile visto che dopo l’1-0, la squadra non ha subito avuto la reazione giusta per chiudere la partita e ha abbassato i ritmi.

Con i cambi, però, la situazione è migliorata, specie con l’ingresso di Solbakken che ha aperto Augello e ha permesso alla squadra di riavere la profondità necessaria per trovare degli spazi.

La novità, da parte dello Special One, è arrivata sicuramente in difesa dove è stata schierata una linea a 4. La scelta è giustificata come soluzione di necessità per Mourinho che ha deciso di modificare la difesa a 3, utile per costruire il gioco dal basso.

I centrali hanno giocato bene, soprattutto Llorente che nonostante sia arrivato da poco, ha dimostrato ottimo feeling con i compagni e con il campionato italiano.

Ulteriore sorpresa è stato Zalewski come terzino nella difesa a 4: il calciatore era sicuramente fuori ruolo, ma nonostante tutto la sua partita è stata ottimale.

Chi è sembrato poco in forma, è sicuramente Tammy Abraham, fischiato dal pubblico. Mourinho spiega che per l’attaccante inglese l’autostima è importante e in questo momento l’animo di Belotti è ben più positivo rispetto a quello di Tammy che, oltre tutto, rischiava anche una doppia ammonizione.

In conferenza, c’è anche tempo per ringraziare i tifosi e tutto ciò che è stato costruito attorno all’ambiente giallorosso.