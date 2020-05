Roma: rottura del polso per Pau Lopez, stop di tre-quattro settimane

L’estremo difensore spagnolo si è fermato durante l’allenamento di oggi. Non sarà operato

Certe vecchie, malsane abitudini difficilmente si perdono. Come quella principale che riguarda la Roma, gli infortuni. È quanto successo a Pau Lopez. L’estremo difensore giallorosso è infatti costretto a fermarsi. Nell’allenamento odierno, il portiere iberico ha riportato una micro frattura al polso sinistro.

LA SITUAZIONE – Fortunatamente, però, l’infortunio non è dei più gravi. Pau Lopez, infatti, non dovrebbe sottoporsi a nessun tipo di operazione. Questo genere di infortuni richiede solamente un periodo di stop. Stop che viene quantificato tra le tre e le quattro settimane. Il giocatore, inoltre, continuerà ad andare a Trigoria per effettuare esercizi fisici ed anche propedeutici.

RIPRESA – Lo stop, comunque, non comprometterebbe la presenza di Pau Lopez per l’eventuale ripresa di campionato. Almeno non del tutto. Probabile che Paulo Fonseca e lo staff possano decidere di farlo riposare solamente per la prima giornata. Il tutto, comunque, dipenderà ovviamente da come il polso reagirà durante questo stop. Fonseca ed i tifosi possono dormire sonni tranquilli. Più o meno.

