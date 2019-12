Roma, Ranieri eletto allenatore del decennio

L’allenatore testaccino è stato eletto dai tifosi tramite un sondaggio su Twitter.

Pochi giorni ci separano ormai dalla fine dell’anno. Anno che segna la fine di un decennio. E se già siamo abituati a stilare classifiche, positive o negative che siano, dell’anno appena trascorso, questi giorni ci obbligano a revisionare l’ultimo decennio.

La Roma, ad esempio, tramite un sondaggio tra i tifosi sui social network, ha istituito i Roma Awards, premi celebrativi di questo doppio lustro.

IL PREMIO- Tante le categorie presenti. Da quelle per miglior giocatore, miglior momento, miglior esultanza, miglior gol e maglia più bella ( tutti e quattro sono ancora da assegnare) a quelle per la partita del decennio ( è stata eletta la storica vittoria per 3-0 al Barcellona di Messi e compagni), la miglior coreografia ( quella del derby della doppietta di Totti, stagione 2014-15), e miglior allenatore.

Come miglior tecnico del decennio, il popolo giallorosso ha scelto un suo fedele e verace rappresentante: Claudio Ranieri.

Tra i candidati vi erano anche Luciano Spalletti, Rudi Garcia e Eusebio Di Francesco

MOTIVI- Dietro la scelta dell’attuale tecnico della Sampdoria c’è sicuramente la lotta per lo scudetto della stagione 2009-10, andato poi all’Inter di Mourinho.

Altro motivo della vittoria è l’aiuto immediato che Sor Claudio ha dato alla squadra l’anno scorso nella seconda parte della scorsa stagione dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco.

