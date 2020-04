Roma: Petrachi vuole tagliare il monte ingaggi

La società giallorossa è la terza per monte ingaggi in Serie A. Si ripartirà da Pellegrini, Zaniolo e Dzeko

Come ormai si va dicendo dall’inizio di questa pandemia, la ripresa sarà difficile. Molte società sportive (e non solo) dovranno fare i conti con le proprie casse. Conti che probabilmente saranno in rosso.

DIAMOCI UN TAGLIO – Proprio per questo, si iniziano a prendere le prime misure. La Roma, ad esempio, oltre ad un mercato più oculato (a causa anche della mancata cessione societaria da James Pallotta a Dan Friedkin), sta vagliando il taglio del monte ingaggi. Al momento, infatti, la società giallorossa è terza (davanti ci sono Juve ed Inter) in questa specificale classifica. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, vorrebbe così abbassare il monte ingaggi. Obiettivo pienamente appoggiato dalla società. Come riportato da Sky Sports, infatti, la dirigenza romanista lo considera esagerato. Si cercherà poi di sfoltire la rosa cedendo tutti i numerosi giocatori in prestito. Da qui, si ricaverà un gruzzoletto (più o meno cospicuo, questo si vedrà) da reinvestire sul mercato.

QUANTO MI COSTI – Il primo giocatore che sarà vittima della nuova politica societaria è, senza troppi dubbi, Javier Pastore. L’argentino ha uno stipendio di ben 8 milioni lordi. Considerato però l’apporto pressoché scarso, per usare un eufemismo, Pastore saluterà ben presto Trigoria.

RICOMINCIAMO – Il nuovo, ennesimo, corso giallorosso ripartirà così da tre giocatori: Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Oltre ad un taglio ingaggi, ci sarà anche un tetto per quanto riguarda l’età. Si cercherà infatti di costruire una rosa prettamente fondata su under 25.

