Roma: Petrachi verso l’addio, si pensa a Massara

Il rapporto tra il dirigente salentino ed i club giallorosso potrebbe terminare anzitempo. Per il sostituto si pensa al ritorno dell’attuale uomo mercato del Milan

La storia tra la Roma e Gianluca Petrachi potrebbe concludersi prima del previsto. Un rapporto nato nell’entusiasmo più assoluto per la conferenza di presentazione dell’ex diesse del Torino in cui rivendicava con forza il peso, l’orgoglio, l’onore ed onere (riferendosi a Dzeko, allora partente) che la maglia giallorossa comporta a chi ha il privilegio di indossarla.

COLPE – Un rapporto però inclinatosi durante la crisi post-Natalizia, soprattutto per quell’attacco alla stampa durante un’altra conferenza stampa (ormai affermato tallone d’Achille del dirigente) e quel “non credetevi che ora venga Paperon de Paperoni ” (che altri non sarebbe se non Dan Friedkin) che alla società e a James Pallotta non è piaciuto. Altro evento mal digerito dal management e dalla squadra, soprattutto, è poi la sfuriata nella Caporetto di Sassuolo. Il tutto, ora, è corredato dall’irreperibilità del dirigente. Da dopo la vittoria con il Cagliari (3-4), Petrachi è infatti sparito. Si sa che a Lecce, a casa. Nessuno però dei dirigenti lo ha sentito. Neanche i giocatori, che hanno perso totale fiducia in lui.

RITORNO – E questo, unito alle accuse di aver commesso degli errori in sede di mercato, starebbe portando Pallotta a cercare un sostituto. Sostituto che potrebbe essere una vecchia conoscenza delle stanze dei bottoni di Trigoria: Frederic Massara. Massara ha vissuto il giallorosso in diversi ruoli. È arrivato sotto il Cupolone come braccio destro di Sabatini e, dopo le dimissioni di quest’ultimo, ha ricoperto il ruolo di d.s. prima e segretario poi. Attualmente è direttore sportivo del Milan, ma con Ralf Rangnick sempre più vicino ai rossoneri sembrerebbe sul punto di lasciare Via Aldo Rossi.

