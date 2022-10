Roma-Napoli, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Napoli favorito, ma possiamo vincere. Kvara? Se mi passa davanti lo scalcio”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli.

Un big match che metterà di fronte due filosofie di gioco diversi ma con un obiettivo comune.

Sia Roma, che Napoli, hanno voglia di tre punti che delineerebbero le ambizioni di ambo i club, pronti a misurarsi contro un concetto tattico del tutto diverso.

Josè Mourinho è consapevole della trazione difensiva della sua Roma, mentre il Napoli, probabilmente potrà partire all’attacco.

Lo Special One, in conferenza stampa, prima di tutto ha voluto ricordare Francesco Valdiserri, diciottenne tifoso della Roma ucciso da un’auto pirata, mandando un abbraccio alla famiglia e a tutti quelli che hanno pianto per lui.

Per quanto riguarda il Napoli, Mourinho è consapevole della forza degli azzurri, primi in classifica, e reputa la squadra di Spalletti favorita per la vittoria del match, aggiungendo che non sempre nel calcio i favoriti vincono e che la sua Roma potrà sfruttare le proprie occasioni.

Anche Spalletti è d’accordo con la disamina di Mourinho che elogia il collega definendolo una persona sincera, non ipocrita, e che rispetta molto.

Il punto cruciale della conferenza stampa, però, è Nicolò Zaniolo.

Mourinho va in difesa del proprio calciatore che, a detta del mister, deve ancora crescere ma ha bisogno di tempo. Ciò che sta piacendo di Zaniolo è il suo nuovo spirito che dimostra un miglioramento dal punto di vista emotivo.

Contro la Sampdoria, ad esempio, Mou ha visto un giocatore dalla grande maturità e che gioca di squadra.

Non è d’accordo, invece, sulla stangata della UEFA che ha dato 3 giornate di squalifica a Zaniolo per l’espulsione rimediata contro il Betis.

Un piccolo siparietto, invece, lo concede quando gli domandano della pericolosità di Kvaratskhelia dove risponde che, al massimo, proverà a scalciarlo quando passerà davanti al tecnico capitolino.