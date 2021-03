Roma-Napoli, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Zero alibi. Dzeko c’è, Smalling no”

Il tecnico giallorosso torna a parlare dopo il passaggio del turno in Europa League. All’Olimpico, domani, la delicatissima sfida contro il Napoli con Dzeko sicuramente titolare.

Paulo Fonseca, allenatore della Roma

Una Roma bella ed autoritaria quella vista nella notte europea di giovedì, ma che in campionato non riesce quasi mai a mostrare una reale forma di se, specie nei big match.

Nonostante il successo europeo, non è stata una settimana facile per Paulo Fonseca e i suoi ragazzi. Il tecnico è stato, nuovamente, costretto a sentire di un possibile cambio in panchina e le critiche si sono intensificate dopo la sconfitta contro il Parma.

Il sorteggio, tutt’altro che facile, di Europa League (dove i giallorossi sfideranno l’Ajax) non fa che aumentare la pressione in un’ambiente difficile come quello giallorosso ma, ancora una volta, il tecnico non vuole cedere a giustificazioni.

La conferenza stampa pre Roma-Napoli ha visto un Fonseca pronto, motivato e che non vuole alibi, ne per la partita di Parma, ne per i tanti infortuni dell’ultimo periodo.

La squadra è pronta ad ospitare i partenopei e la filosofia di gioco dovrà essere simile a quella mostrata nel giovedì di coppa.

A comandare l’attacco capitolino, dal primo minuto, sarà Edin Dzeko che ha voglia di tornare decisivo per la maglia giallorossa. Mayoral partirà dalla panchina soprattutto per una questione di stanchezza, date le tante partite che lo spagnolo ha giocato.

Non recupera Smalling che non sarà convocato, mentre Cristante potrebbe giocare da terzo di difesa.

L’italiano, ancora una volta, è al centro degli elogi del mister portoghese dopo le prestazioni ottime viste in Europa League. Quando è mancato, la sua assenza si è sentita parecchio.

La Roma è giunta alla prova del nove. Vincere contro una big per sfatare il tabù, ridarebbe entusiasmo all’ambiente e mostrerebbe a tutti perché i giallorossi sono ancora in corsa per l’obiettivo Champions League.

