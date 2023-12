Roma-Napoli 2-0, Mourinho: “Mi piace lavorare con questi ragazzi, Bonucci? Non parlo di mercato”.

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli.

Colpo casalingo della Roma che trova tre punti importanti per la corsa al quarto posto battendo il Napoli di Walter Mazzarri.

Una Roma applicata e di grande agonismo è riuscita a piegare gli azzurri, lontani parenti di quelli che pochi mesi fa festeggiavano la vittoria dello Scudetto.

Proprio Josè Mourinho si gode la vittoria ed elogia i suoi in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato bene in settimana. Siamo riusciti a pressare alto e abbiamo oscurato una squadra super evoluta come il Napoli”.

C’è anche un elogio per la prestazione di N’Dicka: “E’ stata una grande partita la sua”.

Uno dei grandi protagonisti del match è stato Lorenzo Pellegrini, autore del gol dell’1-0. Mourinho ha fatto delle considerazioni anche sulla prestazione del capitano capitolino: “Lorenzo ha fatto una bella partita ma non mi sorprende. Non era in grado di giocare titolare, ma ha avuto un comportamento da capitano e da professionista”.

Spazio anche alle considerazioni del mercato e sulle voci di un possibile arrivo di Bonucci: “Non parlo del mercato, vedremo direttamente a gennaio. Siamo in difficoltà con il Fair Play Finanziario, la situazione non è facile. Mi piacerebbe avere un grande difensore, ma credo non arriverà e continueremo a lavorare così”.

Ciò che è piaciuto di più è stata l’applicazione dei giallorossi alla partita: “Abbiamo un ottimo rapporto io e i miei calciatori, mi piace lavorare con questi ragazzi e si è creata una bella empatia. Voglio spendere una parola anche per il mio staff, molti erano malati e hanno comunque voluto partecipare a questa partita. Sono veramente dei grandi professionisti”.