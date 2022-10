Roma-Napoli 0-1, voti e pagelle: “Che gol di Osimhen! Kim è un muro, Camara sorprende”

Il Napoli vince all’Olimpico grazie a una magia di Osimhen.

Il Napoli conquista la Capitale e sembra non essere ancora sazia.

Gli azzurri escono vincitori da una vera e propria lotta fisica e mentale contro una Roma che ha ben saputo imbrigliare la squadra di Spalletti accettando un gioco difensivista e molto duro che, però, ha reso praticamente inoperoso il reparto d’attacco.

La lotta tra Spalletti e Mourinho, alla fine, è vinta dal tecnico di Certaldo che ringrazia la magia di Victor Osimhen che con un lob in zona laterale dell’area di rigore, fredda Rui Patricio e demolisce la stoica difesa dei padroni di casa.

Una Roma remissiva dal punto di vista del gioco offensivo che, però, non è stata neppure aiutata dalla prestazione dei suoi terminali d’attacco, quasi tutti insufficienti e che ha avuto nel solo Camara la vera e propria luce.

L’atteggiamento tattico degli uomini di Mourinho è stato, però, quello giusto contro questo Napoli.

Nonostante ciò, gli azzurri, come spesso è accaduto in questa stagione, dimostrano di avere sempre la possibilità di cavarsela e di poter portarsi a casa il match.

Il Napoli si proietta al primo posto in solitaria e mantiene un rullino di marcia impressionante. La Roma, invece, riflette su questa sconfitta e sarà chiamata subito a una svolta.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Si esibisce in alcuni bei interventi, sul gol di Osimhen non ha colpe.

Mancini 6: In difesa è quello che rischia meno. Ha il compito di tenere a bada Kvaratskhelia che, per sua fortuna, è meno devastante del solito.

Smalling 5,5: Fino al minuto numero 80, era forse uno dei migliori in campo della sua squadra. Il gran gol di Osimhen resta ma nasce da una scelta di tempo totalmente sbagliata sull’intervento dell’inglese che liscia il pallone e perde l’uomo.

Ibanez 5,5: Soffre molto la velocità degli azzurri e se nel primo tempo dimostra di tenere botta, nel secondo sbaglia fin troppo. Quando entra Politano, va in enorme difficoltà.

Karsdorp 6: Non gli si poteva chiedere di più. Rientra dopo un mese e mezzo di infortunio in un match che non avrebbe dovuto giocare. Sostituisce Zalewski nel migliore dei modi. (Dal 82′ Vina SV)

Cristante 6: Partita di poca qualità, ma di grande quantità. Mette timore al centrocampo azzurro mostrando grinta e muscoli.

Camara 7: Ancora una volta è lui la nota lieta dei giallorossi. Corre tanto, dimostra buona tecnica e primeggia per forza e temperamento. Il Napoli crea meno del solito soprattutto grazie a lui.

Spinazzola 5: In attacco viene annichilito da Di Lorenzo, in difesa rischia troppo su Lozano. Non è la sua serata.

Zaniolo 5,5: E’ nel vivo dell’azione e prova a trascinare i suoi. Peccato non sia Dybala e, soprattutto questa sera, qualche errore di troppo lo commette.

Pellegrini 5,5: Si perde nel ruolo di “marcatore di Lobotka”. Non ha modo di poter esprimere la sua classe, nè riesce a trovare spazi giusti.

Abraham 5: Ci mette tanta voglia, ma ancora una volta non convince troppo in fase offensiva. Poco incisivo. (Dal 63′ Belotti 5: Come Abraham, nient’altro da aggiungere).

Josè Mourinho 6: La Roma tira pochissimo in porta e viene dominata dal punto di vista del palleggio dal Napoli? Tutto vero, ma Mourinho lo aveva messo in preventivo. I suoi, in attacco, hanno sbagliato fin troppe scelte ma tatticamente il match era giusto. Difesa, fisicità e gioco spezzato sono elementi che il Napoli ha dimostrato di soffrire, ma qualche errore individuale di troppo ha vanificato la storia del match.

Le pagelle del Napoli

Meret 6: La Roma tira pochissimo in porta. Quasi uno spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6: Solita partita di grande sostanza per il capitano azzurro che si fa vedere con discreta frequenza anche in attacco.

Kim Min-jae 7: A volte sembra che Koulibaly non se ne sia mai andato. Legge perfettamente i movimenti degli avversari, prevede le mosse offensive della Roma e fisicamente si dimostra un gigante invalicabile. Partita sontuosa.

Juan Jesus 6,5: Nella sua gara da ex, dimostra di essere più vivo che mai. Il brasiliano sbaglia poco e concede ancora meno.

Olivera 6,5: Paga la scelta tattica di Spalletti di mettere un terzino più forte fisicamente, rispetto a un crossatore come Mario Rui. Mathias stupisce tutti e oltre la sostanza mette anche velocità e qualità.

Ndombelè 6: Grande protagonista dell’episodio del possibile rigore per il Napoli, poi annullato dal VAR. Partita positiva, gioca semplice e non sbaglia. (Dal 57′ Elmas 6: Entra in campo in modo propositivo e non commette errori).

Lobotka 6: Il metronomo del Napoli si è sentito leggermente disinnescato dalla tattica della Roma che ha sacrificato Pellegrini pur di marcarlo a uomo. Ad ogni modo, trova sempre il modo di uscirne da vincitore.

Zielinski 6: Va a sprazzi, ma quando viene chiamato in causa regala giocate di pregevole fattura. I suoi ritmi sono condizionati dalla grande fisicità giallorossa. (Dal 75′ Gaetano SV)

Lozano 6,5: Uno dei più attivi. Prova spesso a rendersi pericoloso ed è una grande spina nel fianco. Nel secondo tempo cala di intensità fino alla sostituzione. (Dal 75′ Politano 6,5: Entra molto bene e regala a Osimhen l’assist per il gol).

Osimhen 7,5: Gol bellissimo e importantissimo per il nigeriano. Per tutta la partita si dimostra in gran forma e con genuina voglia di lottare. Il culmine lo trova poco dopo l’80’ con un gran gol.

Kvaratskhelia 6: Partita difficile per il georgiano che, comunque, qualche colpo dei suoi lo ha mostrato.

Luciano Spalletti 7: Il gruppo non molla un centimetro e questa partita ne è la dimostrazione. La Roma aveva imbrigliato il Napoli dal punto di vista tattico, ma la voglia e il carattere degli azzurri, in questo periodo, prevale su tutto. Domina anche sul palleggio.