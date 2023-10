Roma, Mourinho annuncia: “Allenerò in Arabia Saudita”

AS Roma: Mourinho dichiara di voler allenare in Arabia Saudita, l’addio del tecnico portoghese è sempre più vicino?

Il nome di Josè Mourinho sembra essere sempre di più nell’occhio del ciclone, secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Roma, dopo l’avvio deludente dei giallorossi in campionato con solamente 8 punti racimolati in 7 gare, starebbe seriamente valutando un cambio di rotta alla guida tecnica con i nomi di Conte e Flick sempre più risonanti.

Mou si giocherebbe gran parte della propria permanenza sulla panchina giallorossa già dal prossimo impegno in trasferta contro il Cagliari attualmente ultimo in classifica, in caso di insuccesso infatti non è da escludere che la società giallorossa possa decidere di rimuovere dall’incarico lo stesso tecnico e sfruttare la pausa delle nazionali per consegnare la rosa ad un sostituto.

Ad accentuare ancora di più tra società e allenatore sono arrivare nelle ultime ore le dichiarazioni rilasciate da Mou al quotidiano arabo “Elhekayashow”, dove il portoghese ha chiaramente dichiarato la sua volontà nel voler allenare nel calcio arabo “Si tratta di un paese che sta rivoluzionando il mondo del calcio e che attualmente rappresenta un’opportunità. Per il momento sono alla Roma e sono concentrato sul lavoro da fare qui e darò tutto fino all’ultimo giorno. Poi è chiaro che nessuno conosce il futuro, ma credo senza dubbio che lavorerò sicuramente lì prima o poi. Non so precisamente tra quanto tempo, ma sarà una tappa della mia carriera.”

Il Contratto di Mou e i possibili sostituti

Il tecnico portoghese è giunto all’ultimo dei suoi tre anni contrattuali con la Roma, attualmente un eventuale rinnovo sembra essere molto lontano e contemporaneamente le voci sui possibili sostituti iniziano ad essere sempre più insistenti.

La società romanista, infatti, avrebbe già iniziato a sondare alcuni nomi tra cui quelli di Antonio Conte e quello dell’ex Bayern Monaco, Flick. Adesso non resta che capire quali saranno le tempistiche utilizzate dai vertici romanisti, se attendere la conclusione della stagione oppure anticipare i tempi per non vedere la zona Champions allontanarsi in maniera significativa.