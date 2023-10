Roma-Monza, Mourinho: “Zalewski e El Shaarawy stanno bene, mi fido di loro, Palladino? Non mi abbasso a quel livello”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza.

La Roma aprirà la domenica calcistica di Serie A tornando in campo, allo Stadio Olimpico, contro il Monza.

La sosta non è stata facile per i giallorossi che tra infortuni e vari rumors, specie riguardo la situazione legata al caso scommesse, sono spesso stati al centro dei temi mediatici della settimana.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha voluto rispondere ad alcune domande anche riguardo questi spigolosi argomenti, partendo, però, da una considerazione sulle parole che Raffaele Palladino, allenatore del Monza, tributò ai giallorossi lo scorso anno, dicendo che il comportamento della panchina capitolina è stata scandalosa: “Non voglio abbassarmi a quel livello, non sono disposto a scendere a questo livello di comunicazione. Non conosco Palladino, ma conosco la sua squadra e gioca bene, quindi è sicuramente un bravo allenatore”.

Lo Special One ha poi parlato degli infortunati: “Non spiegherò tutto nei dettagli, Smalling ha avuto un infortunio che provoca dolore, quindi lavorare per lui è difficile in questo momento. Llorente ha lavorato con noi solo 3 giorni, di cui 2 a carico ridotto, però sta bene e può giocare. Chi non ci sarà sicuramente sono Renato Sanches e Pellegrini, oltre Kumbulla e Abraham. Dybala? A poco a poco andrà in campo con i fisioterapisti”.

La presenza di Lukaku ha sicuramente impreziosito il reparto offensivo giallorosso e Mourinho ne ha parlato: “Abbiamo segnato bei gol, se altre squadre avessero fatto le nostre realizzazioni se ne sarebbe parlato molto di più. Lukaku cambia i numeri della squadra, anche a livello di costruzione. Belotti e Lukaku insieme? Non rispondo”.

Inevitabile, il pensiero del portoghese sulla vicenda scommesse che ha visto coinvolti Zalewski ed El Shaarawy, oltre che Nicolò Zaniolo, ex giallorosso ora all’Aston Villa: “Sia Zale che Stephan stanno bene, con il primo, quando ho voluto parlare con lui della cosa, abbiamo riso insieme perché non sapeva nemmeno fosse uscito lo scandalo. El Shaarawy anche era tranquillo. Mi spiace che in Portogallo abbiano fatto prime pagine su questo, è un danno di immagine, specie se si scoprirà che la loro versione è la verità. Mi fido di loro”.