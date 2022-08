Roma-Monza 3-0, Mourinho: “Dybala è un top player, servirebbe un difensore”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza.

Una vittoria senza diritto di replica per gli avversari. La Roma ha annichilito il Monza nel match casalingo che l’ha vista protagonista nel primo turno settimanale.

Anche Josè Mourinho, allenatore dei giallorossi, non nasconde la soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi dicendo che quella contro il Monza è la migliore partita della stagione giallorossa, ma non è stata così facile come il risultato racconta.

Secondo Mou, la squadra di Stroppa mette in difficoltà le avversarie e la Roma è stata brava ad arginare le avanzate dei biancorossi.

Sono tre i grandi protagonisti che Mourinho cita in conferenza, ovvero Ibanez, Abraham e Dybala: il difensore sta crescendo molto ed è contento del suo miglioramento e delle sue prestazioni che, oltre il gol, sono in netta crescita.

Per quanto riguarda Abraham, secondo lo Special One il calciatore ha vinto praticamente tutti i duelli, creato profondità, recuperato palloni e prendeva sempre la prima palla per giocare con i compagni. L’inglese ha disputato una grande gara secondo il suo allenatore.

Paulo Dybala, invece, ha festeggiato la sua prima doppietta in maglia giallorossa e ha toccato quota 100 gol in Serie A. La prestazione dell’argentino è stata fantastica e il suo talento non è mai messo in discussione dall’allenatore che lo ha elogiato con parole al miele definendolo un vero Top Player.

C’è anche una piccola chiosa sul mercato perché secondo Mourinho servirebbe un difensore centrale per completare definitivamente la rosa.

Nonostante ciò, non presserà la dirigenza per ottenere un elemento ulteriore in una rosa già molto competitiva.