Roma-Monza 1-0, Mourinho: “Non abbiamo meritato la vittoria”

L’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza.

L'allenatore della Roma José Mourinho

Arrivano tre punti molto pesanti in casa Roma dopo il lunch match della domenica contro il Monza.

La squadra di Josè Mourinho ha affrontato una compagine molto ostica che, nonostante sia restata in 10 uomini per più di un’ora, ha reso difficile la vita ai giallorossi, spinti anche dal proprio pubblico.

Tra infortuni e giocatori non del tutto in forma, lo Special One si è affidato alle proprie carte restanti valide nella rosa e ha trovato ottimi jolly dalla panchina, prima con l’ingresso di Azmoun, che ha prelevato un altrettanto buono Belotti, poi con El Shaarawy, match winner dell’incontro.

Proprio il tecnico capitolino ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al match in conferenza stampa: “E’ importante aver conquistato tre punti ma bisogna dire, con umiltà, che il Monza è stato molto bravo. E’ vero che abbiamo preso due pali, ma anche loro potevano vincere la partita. Sono felice di aver portato a casa i tre punti, in altre occasioni abbiamo giocato meglio degli avversari e abbiamo vinto, oggi, non credo che abbiamo meritato la vittoria. Dal punto di vista tecnico abbiamo giocato male, troppe scelte sbagliate e troppi appoggi errati. Dal punto di vista fisico in molti erano sofferenti, Paredes era molto stanco dai vari viaggi, i due africani sono arrivati in pessime condizioni e in questo modo abbiamo dovuto affrontare una squadra di grande qualità e con un buon allenatore. Abbiamo vinto grazie al nostro cuore e la nostra voglia, ma il Monza meritava qualcosa in più”.

Un pensiero, Mourinho, lo ha dedicato anche ad Alejandro “El Papu” Gomez, assente dal match vista la squalifica di 2 anni per positività al doping quando era al Siviglia. L’allenatore portoghese non le ha mandate a dire all’argentino, lanciando anche qualche frecciatina: “Il Papu squalificato per il doping? Non ci ho giocato contro, in finale di Europa League non c’era. Probabilmente ha giocato da positivo contro la Juventus, ma quello che è successo non è un mio problema. Di certo, non prenderò quello sciroppo, altrimenti risulterei positivo anche io…”.