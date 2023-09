Roma-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “La Roma è forte”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Roma allenata da Josè Mourinho.

Il tecnico del Milan parla dei prossimi avversari dei rossoneri: “La Roma è forte, ha un solo punto ma ha avuto numeri importanti nelle prime due partite”.

Il Milan dovrà giocare il suo calcio, ma dovrà limitare gli errori. Serviranno attenzione, determinazione, lucidità e grande concentrazione.

Non importa se ci saranno o non ci saranno Lukaku e Dybala. La squadra giallorossa rimane una compagine molto forte, specialmente sulle palle inattive.

L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato anche della precedente partita contro il Torino, affermando che la squadra, rispetto alla partita precedente con il Bologna, è stata molto più compatta.

L’allenatore rossonero risponde alla domanda relativa alla trattativa Taremi-Milan: Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti, perché sanno che sto preparando la partita. Non so cosa stanno facendo. Oggi non m’interessa, domani sera sì. Sono molto contento e soddisfatto della squadra che ho. Domani sera vedremo”.

Pioli considera Krunic un titolare del Milan. Per quel che riguarda soluzioni nuove per il futuro, il tecnico emiliano, a precisa domanda, non esclude la soluzione di Pulisic falso 9. Nel calcio tutto si può fare e tutto è possibile in base alle varie situazioni.

Per quel che riguarda l’inserimento di Musah, Chukwueze e Okafor, l’allenatore del Milan dice che sono tutti pronti per giocare e stanno bene. Okafor è quello più indietro a livello fisico, perché è reduce da un infortunio.

Il tecnico del Milan esprime il suo pensiero anche sull’imminente sorteggio di Champions League: “Vogliamo affrontare la Champions di quest’anno con grande motivazione ed entusiasmo. Essere in terza fascia probabilmente ci vedrà in un girone complicato, ma è normale”.