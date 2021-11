Roma-Milan 1-2: le dichiarazioni post partita di Stefano Pioli: “Vittoria importante e meritata”

Dopo la vittoria dell’Olimpico per 2 a 1 contro la Roma di José Mourinho, nel match valevole per l’11° giornata di campionato in Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Queste le sue parole dopo il successo sui giallorossi.

Il Milan batte 2 a 1 in trasferta la Roma di José Mourinho e riaggancia, in testa alla classifica della Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti corsaro, ieri pomeriggio, sul campo della Salernitana di Stefano Colantuono. Vittoria importantissima per i rossoneri che tengono alto il morale in vista del delicato match di mercoledì sera che li vedrà affrontare, tra le mura amiche di San Siro, il Porto di Sérgio Conceição nella 4° e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League.

Così Stefano Pioli nel post partita di Roma-Milan 1-2.

Un successo contro i portoghesi manterrebbe infatti accesa una piccola speranza di qualificazione agli ottavi di finale per il Diavolo che, in caso di eliminazione, non vuole certo chiudere a 0 punti il suo percorso europeo. Ad ogni modo, tornando al post partita del match dell’Olimpico di ieri sera, queste sono le parole che Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha scelto per complimentarsi coi suoi ragazzi per le 10 vittorie conquistate su 11 partite di campionato disputate:

Dati importanti, ci tenevamo a continuare questo momento. Abbiamo giocato bene, in dieci abbiamo rischiato, ma ancora una volta lo spirito dei giocatori è andato oltre le difficoltà incontrate. Bisogna sapere interpretare la gara, c’è un momento in cui comandi e altri in cui devi subire. Abbiamo portato a casa una vittoria importante e meritata.

L’allenatore dei meneghini si è poi soffermato brevemente sulle lamentele della Roma:

Io devo valutare bene la prestazione della squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare. Le decisioni sono così, siamo stati bravi a giocare con coraggio. Questa è la cosa più importante.

In conclusione, Pioli ha quindi commentato con un po’ di amarezza l’espulsione di Theo Hernandez:

Sono dispiaciuto per l’espulsione di Theo, stava recuperando la condizione ed è un giocatore importante per noi. In parità numerica avremmo sofferto meno. Il calcio è fatto anche di episodi, siamo stati squadra, l’importante è questo. Essere squadra quando devi collaborare è ancora più importante, significa che stiamo diventando una squadra forte.

