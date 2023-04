Roma-Milan 1-1, Mourinho: “Alcuni non li rivedró più in campo, mi tocca chiedere un difensore alla squadra femminile”

Il tecnico giallorosso ha commentato il pari con il Milan in conferenza stampa.

Un pareggio che, per certi versi, lascia l’amaro in bocca.

La Roma di José Mourinho si rammarica per la mancata vittoria nel match contro il Milan dove un gol allo scadere di Saelemaekers, regala almeno un punto alla squadra di Pioli.

L’amarezza più grande, però, non é data tanto dal risultato, quando dal fatto che ulteriori infortuni si sono aggiunti alla lista, già molto folta, degli indisponibili della Roma.

In conferenza stampa, lo Special One ha fatto il punto della situazione, confermando le gravi difficoltà gestionali in questo momento della stagione.

L’ultima defezione, in ordine cronologico, é quella di Kumbulla e anche Belotti non é parso stare bene: “Non mi piace parlare di infortuni ma la situazione é difficile. Kumbulla non rivedrà il campo al 100%, ma anche Llorente e Karsdorp potrebbero non tornare. Smalling? La speranza é quella di riaverlo tra una o due partite”.

C’é spazio anche per una analisi sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala: “Come sta? Non lo so, lo abbiamo protetto già nel match contro l’Atalanta e oggi il suo mancato impiego era certo, anche se il Milan avesse segnato”.



Da segnalare, anche la situazione riguardante il centrocampo: “Wijnaldum non so quando lo riavremo, inoltre Matic é squalificato. Ho sempre allenato squadre con 1.000 opzioni, ora invece devo stare con un gruppo di ragazzi straordinari che mi rende orgoglioso”.

Sulla situazione infortuni, specie in difesa, lo stesso mister capitolino chiude con una battuta: “Chiederó alla Roma femminile di prestarci un difensore”.