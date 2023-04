Roma-Milan 1-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Ci sono mancate le azioni negli ultimi 30 metri”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma allenata da Josè Mourinho.

Pioli descrive la partita del Milan: “Partita strana. Si sono giocati 106 minuti, effettivi 49. Mamma mia difficile: è difficile avere ritmo, troppe pause, non ci fa giocare. È un punto che cambia poco”.

Per Pioli, esattamente come per Mourinho, non si guarda al pareggio, ma ai due punti persi nella corsa Champions League.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex allenatore di Lazio e Inter avrebbe voluto che Leao avesse chiesto un pò più di profondità. Però il Milan ha sbagliato tante sponde sbagliate vicino all’area della Roma.

Pioli parla anche delle prossime partite: “Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni. Bisogna pensare una partita alla volta. Questa settimana è cominciata benino, ma ora abbiamo la Cremonese e poi tutte le altre. Le squadre in Europa stanno avendo difficoltà. Se vogliamo arrivare fra le prime quattro bisogna accelerare di più”.

Al Milan è mancata la giocata, lo spunto finale, è mancato un po’ di ritmo. I rossoneri andati subito fuori, invece bisognava andare dentro. Bisognerà fare meglio anche dal punto di vista del gioco.