Roma-Leicester City 1-0, voti e pagelle: “Finale raggiunta! Abraham monumentale”

Missione compiuta all’Olimpico! La Roma strappa un biglietto per Tirana.

Sarà Roma-Feyenoord la finale della prima edizione della storia della Conference League.

I giallorossi compiono una partita totalmente perfetta contro un Leicester poco convincente. Il clima dell’Olimpico è spaziale e i 70 mila spingono i giallorossi verso la vittoria finale ottenuta grazie ad una prestazione intelligente e di personalità.

Abraham permette ai giallorossi di andare in vantaggio grazie ad un imperioso stacco di testa. L’inglese è uno dei protagonisti e maggiori artefici del successo della Roma che dopo il gol riesce a difendere il risultato e rendere praticamente inutili tutte le sortite imbastite dal Leicester.

Mourinho imbriglia Rodgers nella tattica più consona alle caratteristiche del portoghese che vede nella difesa giallorossa il simbolo del proprio lavoro.

Il Leicester non tira praticamente mai in porta, mentre la Roma si dimostra perfetta in ogni zona di campo.

La finale è raggiunta e ora manca solo una sfida per conquistare un incredibile trofeo europeo che a Roma manca da sempre.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non troppo impegnato questa sera. Fase difensiva perfetta per i giallorossi.

Mancini 6,5: Prestazione maiuscola e di enorme concentrazione per il difensore italiano che giganteggia contro l’attacco inglese. Tutto è riassunto dalla chiusura nell’ultimo secondo su Vardy.

Smalling 6,5: L’inglese che batte gli inglesi. Così come Abraham, anche Smalling è protagonista di una vittoria fatta soprattutto di grinta, cuore e intelligenza. Leader in difesa, non lascia passare nemmeno una mosca.

Ibanez 6,5: Partita matura dell’italo-brasiliano che riesce, come tutta la linea difensiva, a concedere pochissimo al Leicester che non tira praticamente mai in porta.

Karsdorp 6,5: Torna in modalità locomotiva. Bravissimo in entrambe le fasi e vista la timidezza del Leicester in fase offensiva, capisce che può spingere e aiutare l’attacco. Offre qualità.

Cristante 6,5: Impressionante diga del centrocampo. Inizialmente c’è stato qualche errore, poi è totalmente perfetto. Grande quantità, come al solito, ma anche discreta qualità per far ripartire la manovra.

Sergio Oliveira 6,5: Dona grande equilibrio alla tattica giallorossa e non sfigura affatto. Con Mkhitaryan fuori, era chiamato ad una prestazione di grande qualità e non tradisce le aspettative.

Lo. Pellegrini 7: Partiamo dalle cose più semplici: l’assist per il gol-vittoria è il suo. Il resto della prestazione è poesia. Ci mette grinta e personalità, ma anche immensa qualità. Il Leicester non ha contromisure.

Zalewski 7: Giovanissimo, ma di grande personalità in un ruolo, tra l’altro non suo. Dà sempre l’impressione di poter fare qualcosa di importante ad ogni tocco palla. Il migliore in campo con Abraham. Applausi. (dal 83′ Vina SV)

Zaniolo 6: A spazzi la partita del talento italiano che gioca molto per i compagni e come raccordo al centrocampo. Comunque utile. (dal 77′ Veretout SV)

Abraham 7,5: Prestazione straordinaria a livello tecnico, realizzativo (perché fa il gol che decide la semifinale) e per la personalità che mette. Ha dato tutto e sembra in un periodo in cui gli può riuscire tutto. Semplicemente monumentale. (dal 88′ Shomurodov SV)

Josè Mourinho 7,5: Quella di Tirana sarà la sua finale. Al primo anno di Roma, agguanta un obiettivo che a Roma mancava da tantissimo tempo e nessuno dica “è solo la Conference League”, perché di questi tempi vedere una squadra in una qualsiasi finale europea è oro colato.

Le pagelle del Leicester City

Schmeichel 6: Non ha colpe sul gol e prova a tenere in piedi la sua squadra.

Ricardo Pereira 5: Si fa totalmente sovrastare da Abraham sul colpo di testa che da il vantaggio ai giallorossi. Timido in fase d’attacco dove si fa vedere poco e non con tanta precisione. (dal 69′ Castagne 6: Entra e non sbaglia nulla. Meglio del compagno subentrante).

Evans 5,5: Non regge l’urto dei giallorossi e gli inserimenti degli ottimi trequartisti della Roma.

Fofana 5,5: Perde il duello con Abraham, ma oggi l’inglese sembrava realmente incontenibile.

Justin 6: Reo di provarci fino alla fine. Sicuramente uno dei migliori in una prova generale abbastanza bassa da parte del Leicester.

Tielemans 5: Malissimo. Tocca parecchi palloni, ma ne sbaglia tantissimi. Errori su errori in una prova davvero brutta.

Maddison 6: Prova a dare qualità al centrocampo ma la sua squadra gira molto poco oggi. Forse l’unico ad aver centrato la porta in una conclusione, non troppo pericolosa, ma è comunque un dato.

Dewsbury-Hall 5: Mai visto se non per una conclusione tentata nel secondo tempo sul quale sarebbe meglio sorvolare. Brutta partita. (dal 76′ A.Perez SV)

Barnes 5: All’andata fu uno dei migliori, nel match dell’Olimpico, invece, è un oggetto misterioso. Pochissimi palloni toccati e tanti errori, troppi per uno della sua caratura tecnica. (dal 46′ Iheanacho 6: Si muove e tenta la conclusione. Questo bassa per essere una spanna sopra i compagni).

Vardy 5: Non sta bene fisicamente e la difesa giallorossa totalmente perfetta non lo aiuta. Nel complesso, un doppio confronto da dimenticare per il rabbioso attaccante inglese che si è trasformato, nella notte dell’Olimpico, in un agnellino.

Lookman 5,5: Prova a inventarsi qualche fiammata, ma non riesce ad essere performante. Anche lui, sembra lontano parente del calciatore visto all’andata, merito anche della difesa della Roma. (dal 46′ Amartey 5,5: Uguale a Lookman… la musica non cambia).

Brendan Rodgers 5: Intrappolato nelle volontà di Josè Mourinho che cercava e sperava in una partita del genere. Nessuna contromisura per una squadra che si è spenta praticamente dopo il gol della Roma.