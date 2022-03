Roma-Lazio 3-0, Mourinho: “Merito dei ragazzi, adesso qualcuno può star zitto”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del derby.

Una grandissima Roma vince il derby della Capitale superando per 3-0 la Lazio grazie ad una partita che, soprattutto nel primo tempo, ha visto una prova impeccabile di tutti gli effettivi.

Una prestazione che va di diritto tra le migliori della stagione e che Josè Mourinho celebra con assoluta soddisfazione ponendola anche al di sopra della vittoria contro l’Atalanta perché se in quel caso il risultato è stato minimo con uno sforzo e una solidità ben rimarcati, con la Lazio è arrivato un passivo anche ben più grande.

La squadra ha giocato con l’orgoglio di un derby e con la voglia di dimostrare il proprio valore ed è per questo che lo Special One dice che questa vittoria è totalmente merito dei ragazzi.

Nonostante lo stesso allenatore capitolino dice che il passivo poteva essere anche ben più ampio, ha voluto ritornare sull’episodio degli “olè” cantati dai tifosi nel primo tempo.

Il tecnico portoghese non ama questo tipo di “sfottò” soprattutto nel primo tempo perché il rischio era quello di far rilassare troppo i propri giocatori e rinvigorire gli avversari, oltre all’aspetto puramente legato al rispetto per l’avversario.

C’è spazio anche per il mattatore del match, ovvero Tammy Abraham al quale Mourinho spende grandi parole ma cerca anche di spronarlo dicendo di non essere d’accordo su chi definisce l’inglese un “giocatore fantastico” perché può migliorare ancora soprattutto nell’atteggiamento.

Il finale di stagione, secondo Mourinho, è tutto da scrivere nonostante le prime quattro crede siano già troppo avanti per essere recuperate.

