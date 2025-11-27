Roma, la verità nascosta dietro la fuga in vetta: Gasperini trema, sta per perdere il suo uomo chiave

Gasperini - Stadiosport.it

Qualcosa scricchiola nella Roma dei miracoli. La squadra di Gian Piero Gasperini, che ha stupito tutti con un avvio di stagione oltre ogni aspettativa e un primo posto da favola, sta per affrontare un problema che nessuno aveva previsto. Un colpo che arriva non dal campo, non dallo spogliatoio, ma da molto più lontano. E potrebbe cambiare la corsa Scudetto.

Gasperini, artefice di una trasformazione mentale e tattica senza precedenti, ha costruito il suo capolavoro puntando su un gruppo compatto, ridotto, scelto con cura. Non ha la rosa più forte della Serie A, ma ha creato una squadra vera, solida, feroce, spietata. Lo ha dimostrato anche in trasferta a Cremona, con una prestazione che ha convinto anche i più scettici.

Ma ora, proprio mentre la Roma si prepara allo scontro diretto con il Napoli e sogna in grande, ecco la notizia che nessuno voleva sentire: il Gasp perderà uno dei suoi giocatori più determinanti. E lo perderà nel momento cruciale della stagione.

Non si tratta di infortunio. Non è scontro interno o questione di mercato. È qualcosa di improrogabile e inevitabile.

Il giocatore in questione è Neil El Aynaoui, il centrocampista marocchino arrivato tra lo scetticismo generale per 23 milioni di euro. All’inizio quasi ignorato, oggi considerato da Gasperini il suo “dodicesimo uomo”, l’uomo che cambia le partite, che mette equilibrio, che regge il centrocampo quando gli altri calano. Nelle gare di Europa League è sempre partito titolare. Sempre.

Ma ora El Aynaoui sta per sparire dalle rotazioni della Roma per un intero mese. Il motivo? Coppa d’Africa.

Nonostante sia nato in Francia, il centrocampista ha scelto di rispondere alla convocazione del Marocco, che ospiterà la competizione dal 21 dicembre al 18 gennaio. Un mese di assenza, che potrebbe diventare anche di più se i nordafricani dovessero arrivare fino in fondo.

Tradotto: la Roma rischia di perdere El Aynaoui per almeno 7-8 partite ufficiali, tra campionato e coppe, in pieno cuore della stagione. Un periodo che spesso decide tutto: gerarchie, posizione in classifica, mercato, ambizioni.

E il rischio è ancora peggiore: la sua partenza potrebbe avvenire già prima del match contro il Como del 15 dicembre.

Uno scenario che obbliga il club a riflettere. Gasperini dovrà rinunciare a uno dei suoi equilibratori proprio quando la Roma dovrà difendere il primo posto e affrontare match delicatissimi. Il mercato invernale potrebbe diventare una necessità, non un’opportunità.

La Roma vola. Ma ora, qualcosa sta per incrinarsi. La domanda è una sola: senza El Aynaoui, la macchina perfetta di Gasperini reggerà l’urto?

