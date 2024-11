Roma: la lista convocati per la sfida contro il Tottenham – due assenti, un ritorno importante

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Tottenham, in programma giovedì a Londra. Mario Hermoso ed Eldor Shomurodov sono indisponibili, ma c’è il ritorno di Alexis Saelemaekers dopo oltre due mesi di assenza.

Le assenze nella rosa di Ranieri

Il nuovo allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha escluso Hermoso e Shomurodov a causa di infortuni, mentre Samuel Dahl non può essere convocato poiché non inserito nella lista UEFA del club. Questi forfait obbligano Ranieri a scelte forzate, ma il tecnico si mostra fiducioso sulle alternative disponibili.

Il ritorno di Saelemaekers

Il nazionale belga Alexis Saelemaekers torna finalmente a disposizione dopo aver subito un intervento chirurgico alla caviglia a settembre. Il giocatore, in prestito dal Milan, aveva disputato la sua ultima gara contro il Genoa, nell’addio di Daniele De Rossi come allenatore della Roma.

Da allora non aveva più messo piede in campo, complice il cambio di guida tecnica prima con Ivan Juric e ora con Ranieri, subentrato durante la pausa di novembre.

Dybala presente per la trasferta londinese

Buone notizie per i tifosi: Paulo Dybala figura tra i convocati per la sfida contro gli Spurs, una presenza che potrebbe risultare fondamentale nel tentativo di strappare un risultato positivo in terra inglese.

Ranieri e il focus sulla partita

Claudio Ranieri affronterà oggi la conferenza stampa pre-partita, dove fornirà aggiornamenti sull’undici titolare e sulla condizione generale della squadra. Il match contro il Tottenham rappresenta un importante banco di prova per il tecnico romano, chiamato a dare una scossa alla stagione della squadra capitolina.

La sfida sarà decisiva per mantenere alte le ambizioni europee della Roma e consolidare la fiducia nel nuovo corso guidato da Ranieri.

