Roma-Juventus: dichiarazioni post partita di Fonseca

Il tecnico giallorosso deluso e rammaricato per la sconfitta (1-2) contro la Juventus. Confermato l’infortunio di Zaniolo.

Delusione. Questo ciò che traspare dalle parole e dal volto di Paulo Fonseca.

Il tecnico giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, ha così analizzato la sconfitta per 1-2 arrivata questa sera contro la Juve.

IN DIFESA- Fonseca ha esordito esprimendo tutto il sostegno e il dispiacere per l’infortunio di Zaniolo ( rottura del legamento crociato destro) invitando poi il talento azzurro a recuperare il più velocemente possibile.

Su un possibile approccio, mentale e tecnico, sbagliato, l’allenatore ha prima evidenziato tutte le difficoltà del caso nel giocare contro una squadra come la Juve recriminando inoltre che le due reti subìte siano frutto solo di errori della Roma. Ha poi proseguito sostenendo la reazione della squadra e la buona prestazione per il resto della gara, tornando però sulle difficoltà nel rimontare la Juve.

Inevitabile poi affrontare il discorso del far partire la costruzione sempre e comunque da dietro. L’allenatore portoghese, forse punto un po’ nel profondo, ha immediatamente chiarito che il suo credo calcistico prevede questo principio per poi affermare che sarà possibile vincere solamente attraverso l’assunzione di rischi.

Rispondendo poi sull’errore di Veretout che è valso il fischio di Guida per il rigore del raddoppio di Ronaldo, Fonseca ha voluto sottolineare più la reazione del giocatore francese anziché caricarlo di responsabilità. Dichiarazione di classe e leadership.

Le ultime battute dell’intervista sono state rivolte invece alle due sconfitte dopo la sosta. Per l’allenatore lusitano, rispetto alle vittorie di fine anno, non è cambiato nulla, né sul piano tattico e né su quello mentale. Sarà. Qualcosa deve essere per forza cambiato, altrimenti non sorgeva la domanda. Fonseca dovrà essere bravo a capirlo il più veloce possibile per raddrizzare un brutto inizio di anno.

