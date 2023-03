Roma-Juventus, Allegri: “Spero che Mourinho sia in panchina, andare in Champions League con un -15 equivale alla vittoria di tre scudetti.”

La Juventus di Max Allegri reduce dalla rocambolesca vittoria nel derby contro il Torino per 5-2, si appresta a disputare il big match di campionato in programma domenica sera allo stadio Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i giallorossi, il tecnico ha iniziato la propria intervista parlando dell’ottimo andamento della Roma in campionato “La Roma sta facendo un ottimo campionato ed è in piena lotta per un posto in Champions League, in casa credo che sia tre le migliori squadre in Europa che abbia subito meno gol, solo cinque fino a questo momento, lo stadio sarà pieno, bisognerà fare una grande partita. Per noi la partita di domani sarà importante perché dobbiamo iniziare a staccare quelli che abbiamo dietro, poi quelli davanti sono distanti e dovremmo valutare man mano.”

Il tecnico livornese ha poi continuato la propria intervista esprimendosi sui recuperi degli infortuni dei propri giocatori “Pogba ha reagito bene, ieri si è allenato bene, sono rimasto molto contento per come sia entrato domenica, per il momento continua ad essere una grande opzione dalla panchina. Per quanto riguarda gli altri recuperi Milik, ritornerà dopo la sosta, Miretti è recuperato, mentre Kaio Jorge non sarà a disposizione.

Massimiliano Allegri si è poi soffermato sulle possibilità di rivedere il tridente offensivo in attacco e sulle idee che lo accomunano a Mourinho “Bisogna avere molta pazienza e calma a schierare giocatori che non hanno minuti nelle gambe, inoltre, giovedì abbiamo anche la gara Europea, poi ogni giocatore che entra deve entrare con la giusta convinzione e il giusto atteggiamento per far bene come quelli in campo. Se mi paragonano a Mourinho non posso che esserne estremamente contento perché lui ha vinto 26 trofei in carriera e non sono pochi, poi sta facendo un ottimo lavoro a Roma, perché la Roma era da qualche anno che non lottava per un posto in Champios League, quindi vuol dire che lui ha fatto un ottimo lavoro. Spero di vederlo in campo domani, perché io credo che un allenatore, dopo essere stato espulso, debba essere in panchina per la partita dopo e risolvere il tutto con una multa.”