Roma Juventus 1-2: Le dichiarazioni post partita di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri

All’Olimpico lo scontro tra la Roma e la Juventus conferma i bianconeri campioni d’Inverno. L’allenatore bianconero: “Siamo contenti, abbiamo preso tre punti in un campo difficile, da rivedere la gestione del risultato”

All’Olimpico la Juventus di Maurizio Sarri raccoglie il quindicesimo successo battendo i capitoli per 2 a 1. Una partita giocata ad alti ritmi e grande intensità che viene sbloccata subito dagli ospiti grazie alla rete di Demiral che arriva a soli 4 minuti dal fischio iniziale.

La Juventus non si fa attendere troppo e pensa subito a raddoppiare con Cristiano Ronaldo che sa come approfittare dell’imperfezione difensiva degli avversari.

Per i giallorossi la situazione si complica con l’infortunio di Zaniolo che è costretto ad abbandonare il campo. La Roma, tuttavia, riesce a reagire e a restare in gioco guadagnandosi un calcio di rigore che Perotti trasforma in rete.

I capitolini accorciano le distanze ma non riescono ad andare oltre l’ 1 a 2 lasciando così la vittoria agli avversari che, approfittando del pareggio dell’Inter, tornano a dominare la vetta della classifica.

L’allenatore Bianconero, Maurizio Sarri, nel post partita parla ai microfoni di Sky Sport e dichiara: “Abbiamo fatto bene per 60 minuti. Poi abbiamo sofferto, ma con la Roma è quasi inevitabile. Quello che non mi è piaciuto è stata la gestione del risultato. Spesso siamo riusciti a ripartire e a creare il contropiede. Si poteva fare di più. Siamo contenti di aver conquistato tre punti su un campo difficilissimo.”

Il tecnico analizza anche le prestazioni di Ramsey e Rabiot: “In questo momento stanno facendo bene, danno la sensazione di essere due giocatori in crescita. Partita dopo partita fanno delle cose in più e sono contento di tutti e due. Penso che abbiano ancora dei margini di crescita”.

Dopo aver dribblato qualche domanda riguardo l’uscita di Dybala, Sarri si congeda e può essere felice del traguardo raggiunto.

