Roma-Juventus 1-0, dichiarazioni post partita Allegri: “Kean ha sbagliato, non bisogna cadere nella frustrazione.”

La Juventus di Max Allegri cade all’Olimpico contro la Roma per 1-0, la firma Mancini con un super gol. I bianconeri sono andati ripetutamente vicini al gol senza mai trovarlo e dopo aver preso tre pali, arriva anche l’espulsione di Kean nel finale che stronca definitivamente le gambe alla Juventus.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn, iniziando l’intervista con la propria analisi della partita “Sapevamo delle difficoltà, la Roma è una squadra sgorbutica, che non concede tanto, nel primo tempo potevamo fare meglio, loro hanno corso molto, infatti nel secondo tempo stavano cedendo a livello fisico, poi abbiamo preso il gol dove abbiamo preso il gol e noi no siamo riusciti a farlo, il calcio è questo. Abbiamo avuto una bella occasione nel finale con Danilo, poi è arrivata anche l’espulsione e non ci siamo più riusciti.”

Il tecnico livornese si è poi espresso in merito all’espulsione di Kean dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo “Ha sbagliato, ha chiesto scusa, ma ha sbagliato anche perché ha messo in difficoltà tutta la squadra. Da queste situazioni si può solamente imparare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata.”

Allegri ha poi aggiunto “Io credo che i ragazzi debbano stare sereni e tranquilli, perché comunque noi abbiamo fatto 50 punti, poi è normale vincere, stasera ci avrebbe permesso di battere la Roma e avvicinarci all’Atalanta, poi nel calcio tutti parlano di tecnica e di tattica, ma io credo che nel calcio non sia mai esistita una situazione come quella che sta accadendo alla Juventus e una partita non fa crollare tutto quello che stiamo facendo. Non bisogna cadere nella frustrazione, la squadra poteva fare qualche punto in più, ma noi momentaneamente siamo secondi.”

Infine, il tecnico juventino ha concluso spendendo due parole sugli obiettivi “L’obiettivo della Juventus resta quello di raggiungere quelle davanti, mancano ancora 13 partite, però il calcio è strano, il meritare non serve a nulla, nel calcio se vinci sei bravo, se perdi hai sbagliato qualcosa.”