Roma: Juan Jesus positivo al Covid-19

Il difensore brasiliano si era messo in auto isolamento dopo aver scoperto di essere stato a contatto con un positivo. Oggi l’esito dei tamponi.

Non c’è pace per Juan Jesus. Il difensore della Roma sta attraversando una stagione piuttosto tribolata, dove ha disputato solo quattro spezzoni di partite e ha fatto fatica ad imporsi tra le gerarchie di Paulo Fonseca. Come se non bastasse, il brasiliano è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato stamane. È il quindicesimo contagiato della squadra giallorossa, tra le formazioni più falcidiate dell’intero campionato .

Auto isolamento prima di Firenze

Juan Jesus si era auto isolato lo scorso 3 marzo, giorno della trasferta contro la Fiorentina, dopo aver scoperto di essere entrato a contatto con un positivo. Da quel momento non ha messo più piede a Trigoria, nel tentativo di tutelare i compagni. Nessun altro calciatore della Roma è risultato positivo al virus, cosicché la squadra della capitale potrà avere a disposizione tutti gli effettivi in un periodo piuttosto denso di impegni: ci saranno, infatti, gli ottavi di EL contro lo Shaktar e il big match contro il Napoli, valevole per la qualificazione in Champions League.

Prove di riscatto

Mancherà solo Juan Jesus, che comunque non ha avuto particolare fortuna durante questa annata sportiva. Una sola presenza da titolare, contro il Napoli, macchiata anche da alcuni errori difensivi. Al rientro in campo, fra circa due settimane, dovrà dimostrare di meritare ancora la maglia giallorossa. Il margine per fare bene, tra campionato e coppa, è ancora piuttosto ampio.

