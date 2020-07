Roma-Inter 2-2, dichiarazioni post partita Fonseca e Conte

Termina 2-2 il match tra Roma e Inter valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno de Vrij e Lukaku. Nel mezzo, per i padroni di casa, le reti di Spinazzola e Mkhitaryan.

Le parole di Fonseca sul match: “Anche questo è il calcio, belle prestazioni e non vittorie. Avremmo meritato di più. L’Inter non ha creato nulla, i suoi due gol sono arrivati da palle inattive”.

Sui singoli e il nuovo modulo: “Con questo sistema di gioco Bruno Perez e Spinazzola hanno modo per attaccare di più e loro sono molto bravi a spingere, così come si è visto anche stasera. Pellegrini e Mkhitaryan sono più equilibrati e dentro la partita, idem per Veretout. Sto davvero avendo risposte positive da tutti”.

Paulo Fonseca, 47 anni, allenatore della Roma

Le parole di Conte sulla gara: “Se non avessimo preso il pareggio su un fallo netto iniziato a centrocampo non ci saremmo arrabbiati così come ora. Non critico l’arbitro, ma avere dei dubbi sull’episodio è assurdo. L’1-1 a fine primo tempo ci ha cambiato il match”

In difesa dell’Inter: “Siamo già in Champions League con 14 punti sulla quinta. Ai miei ragazzi devo tanto, stanno facendo uno sforzo immane riuscendo a tenere i ritmi in maniera pazzesca. Forse non c’eravamo noi alla riunione della Lega quando sono stati stilati i calendari, ma vi assicuro che siamo i più penalizzati. Giochiamo sempre alle 21:45 con giorni interi in meno di riposo durante l’arco di una settimana. Quando non si sa cosa fare si dà uno schiaffo all’Inter, è da anni che si va avanti così”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

