Roma-Inter 0-2, Mourinho: “Orgoglioso della squadra, mi fa ridere che una persona che ebbe 3 anni di squalifica ora parla male di me”

Il tecnico portoghese ha parlato della sconfitta contro l’Inter in conferenza stampa.

Le assenze non fanno bene alla Roma che viene sconfitta in casa per 0-2 contro l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi riesce nell’allungo in classifica proprio sui giallorossi, consapevoli di dover passare una settimana da settimi in classifica e che dalle prossime partite dovranno rincorrere le avversarie per sperare nella qualificazione in Champions League.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, fa però capire che era stata messa in preventivo una sconfitta contro l’Inter, proprio per il gran numero di infortuni che hanno attaccato la rosa capitolina. Lo Special One ha speso qualche parola proprio per i suoi ragazzi: “Cosa ho detto ai calciatori? Che sono orgoglioso della prestazione nonostante la sconfitta, li ringrazio per lo sforzo fatto e anche se sono stanchi o c’era chi giocava con una sola gamba, con infiltrazioni e quant’altro, si sono fatti valere. E’ incredibile quello che questi ragazzi riescono a fare, le sconfitte sono sempre dure, ma questa volta provo grande orgoglio, anche per i ragazzi della Primavera venuti con noi”.

L’interesse generale, però, cade proprio sulla questione infortuni dove Mourinho è chiamato a fare il punto della situazione: “Non sono ottimista nel recuperare qualcuno e molti sono stanchissimi”.

Il tecnico portoghese è tornato sulla conferenza stampa fatta nel post-gara di Monza: “Ci sono stati episodi durante la partita, ma se la società vuole parlare lo faccia, io non parlerò. Sono già stato distrutto e attaccato da una persona che ha subito una squalifica di tre anni (Renzo Ulivieri, ndr.) e questo fa già ridere”.

Continua anche l’elogio ai ragazzi della Primavera: “Hanno lavorato con serietà e sono stati straordinari, domani andrò a vedere la Primavera e poi lavoreremo per la sfida di Europa League”.

Sviata abilmente, invece, la domanda sul futuro: “C’è la partita giovedì, domani i giocatori riposano e vedrò la Primavera, se qualcuno mi dà un biglietto vado a vedere anche il tennis”.

Josè Mourinho, a margine della fine della conferenza, spiega anche la situazione generale di alcuni calciatori: “Errori individuali? E’ relazionabile con la qualità dei calciatori, Bove doveva andare alla Triestina, ora invece è con me che gioca contro l’Inter, ha avuto una crescita straordinaria. Guardo molti dei miei calciatori e vedo che sono stanchi morti, Belotti è un eroe Dybala ha giocato con una gamba sola, anche Spinazzola sta faticando. E’ un momento difficile”.

C’è spazio anche per qualche considerazione sullo Stadio Olimpico e sull’Inter, la sua ex squadra: “L’Olimpico è straordinario, siamo noi a ringraziare loro, hanno empatia. L’Inter? Ho fatto la storia con quella squadra, qui di meno ma nel complesso amo l’Italia e sono felice di lavorare qui”.