Roma infortunio Zaniolo: Rottura del legamento crociato

Brutta tegola in casa Roma durante il posticipo serale della 19° Giornata di Serie A contro la Juventus all’Olimpico: Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato destro!

Per fermare Niccolò Zaniolo alla mezzora del primo tempo dopo aver percorso oltre 40 metri in slalom sugli avversari palla al piede sono serviti gli interventi fallosi di Rabiot e De Ligt al limite dell’area, l’attaccante della Roma è poi caduto malamente a terra riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale come accertato poco dopo a Villa Stuart.

L’infortunio di Zaniolo è stato comunicato ufficialmente poco dopo la fine del match sul profilo ufficiale Twitter dell’AS Roma:

In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020

La Roma nei primi dieci minuti aveva subito l’uno due della Juventus che si era portata subito sul doppio vantaggio con Demiral al 3° e con Cristiano Ronaldo su rigore al 10°.

Zaniolo alla mezzora con un mix di forza fisica, grinta e tecnica dopo aver recuperato palla nella sua metà campo ha fatto fuori diversi avversari in dribbling arrivando al limite dell’area juventina dove è stato murato e fermato fallosamente da Rabiot e De Ligt.

Caduto a terra ha subito capito che gli era successo qualcosa di grave in quanto ha alzato le mani chiedendo la sostituzione e scoppiando in lacrime per un mix di dolore al ginocchio, delusione per dover abbandonare la partita e paura di un grave infortunio.

Subito è accorso lo staff medico giallorosso e tutti i compagni gli sono andati intorno per sincerarsi della situazione.

In particolare è sembrato subito molto preoccupato Alessandro Florenzi uno che di infortuni al ginocchio ha purtroppo diverse esperienze.

Zaniolo è stato immobilizzato e portato fuori dal campo in lacrime sull’auto barella e trasferito subito a Villa Stuart per tutti gli accertamenti del caso dai quali è emersa la rottura del legamento crociato anteriore destro.

Domani pomeriggio Nicolò Zaniolo sarà operato sempre nella clinica di Villa Stuart dal professor Mariani. Per lui si prevedono almeno 4 mesi di stop e la stagione potrebbe essere finita con l’europeo 2020 a forte rischio.

Alle 23:14 Zaniolo sul suo profilo ufficiale instagram ha voluto lanciare una promessa scrivendo: “Vi giuro…tornerò più forte di prima.”

Queste le sue uniche parole dopo l’infortunio e ci auguriamo con tutto il cuore che il giovane talento romanista presto potrà tornare più forte di prima! Tanti auguri Nicolò!

©RIPRODUZIONE RISERVATA