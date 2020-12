Roma, infortunio Spinazzola: anno finito, torna nel 2021

Piove sul bagnato in casa Roma: dopo il pesante ko in rimonta subito dall’Atalanta, la squadra giallorossa si trova a fare I conti con l’infortunio di Leonardo Spinazzola, uscito con il risultato fermo sull’1-1 per un fastidio alla coscia sinistra.

La prima diagnosi parla di un problema al flessore sinistro, che costringerà l’ex Atalanta e Juventus a saltare l’ultima sfida dell’anno contro il Cagliari e, dunque, a rientrare in campo solo nel 2021.

Fonseca dovrà dunque trovare una valida alternativa sulla destra, dove il subentrato Bruno Peres non ha convinto del tutto nella sfida contro gli orobici.

Si prepara dunque il giovane Riccardo Calafiori, che quest’anno ha già avuto modo di esordire contro Bologna e Torino.

