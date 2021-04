Roma, infortunio Pedro: out circa 2 settimane

Infortunio Pedro, brutte notizie in casa Roma: lo spagnolo, che si era fermato durante il match di campionato contro il Torino, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra. Starà fuori tra i 10 e i 14 giorni.

Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca che, in vista degli impegni di campionato contro Atalanta e Cagliari e di Europa League contro il fortissimo Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, dovrà rinunciare a Pedro, uscito malconcio dalla sfida di domenica pomeriggio contro il Torino di Davide Nicola.

Infortunio Pedro: lo spagnolo fuori almeno 10 giorni.

Sostituito alla fine del primo tempo del match coi granata per un problema muscolare, lo spagnolo si è sottoposto, nella giornata di ieri, agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra. Nulla di particolarmente grave, ma l’ex Chelsea e Barcellona salterà, come detto, il match di oggi contro i bergamaschi di Gasperini e quello di domenica contro i rossoblù di Semplici.

Dove peserà di più l’assenza del classe ’87 sarà però sicuramente nel match di giovedì prossimo, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, in programma ad Old Trafford contro il Manchester United del poc’anzi menzionato allenatore norvegese. Pedro resterà fermo ai box per almeno 10, massimo 14 giorni. Fonseca conta quindi di recuperare il suo gioiello per la sfida di campionato del 2 maggio contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, ma soprattutto per il match di ritorno delle semifinali di Europa League, che si giocherà all’Olimpico il prossimo 6 maggio, contro i Red Devils.

Migliori Bookmakers AAMS