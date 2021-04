Roma, infortunio El-Shaarawy: out 2-3 settimane

L’esterno italo-egiziano è uscito dolorante dalla sfida contro il Sassuolo. Lesione al flessore destro per lui, che dovrà stare fermo almeno due settimane.

Stephan El Shaarawy sarà costretto a uno stop di almeno due settimane. Questo il verdetto degli esami strumentali cui si è sottoposto ieri l’esterno italo-egiziano della Roma, uscito anzitempo dalla sfida contro il Sassuolo, sostituito da Jordan Veretout. Un infortunio che impone cautela allo staff giallorosso, il quale ha infatti ordinato due settimane di stop al giocatore della Nazionale.

AS Roma’s Stephan El Shaarawy looks on during the International Champions Cup (ICC) friendly football match between AS Roma and FC Barcelona on July 31, 2018 at AT&T Stadium in Arlington, Texas. (Photo by Cooper NEILL / AFP) (Photo credit should read COOPER NEILL/AFP/Getty Images)

Infortunio El Shaarawy: salta l’Ajax

El Shaarawy sarà dunque costretto a saltare il doppio impegno europeo contro l’Ajax, oltre alle gare di campionato contro Bologna (11 aprile) eTorino (18 aprile). La sfida contro l’Ajax, andata e ritorno verranno disputate nell’arco di una sola settimana a partire da giovedì prossimo, si preannuncia piuttosto difficile per i capitolini, dacché la squadra di Ten Hag si trova saldamente in testa all’Eredivisie (9 punti di vantaggio sul PSV), e può risparmiare energie in vista degli impegni internazionali.

Mister Fonseca, già alle prese con una difficile situazione di spogliatoio, dovrà così rinunciare a un’altra pedina del proprio scacchiere, che va ad aggiungersi alle defezioni già importanti di Kumbulla, Smalling, Zaniolo e Mkhitaryan, che hanno tutti lavorato a parte nella sessione di Pasqua. Out anche Karsdorp, per squalifica. El Shaarawy quest’anno ha disputato 11 partite tra campionato e coppa, mettendo a referto un gol e due assist. Sebbene non sia un titolare assoluto della squadra allenata da Fonseca, la sua assenza si farà sentire, soprattutto perché la Roma avrà poche alternative da giocarsi in attacco.

Migliori Bookmakers AAMS