Roma, lite a Trigoria: Fonseca contro la squadra. Polemiche su Bruno Peres

Il tecnico portoghese si trova a fronteggiare una situazione sempre più difficile all’interno dello spogliatoio. Il pareggio contro il Sassuolo, che allontana i giallorossi dalla zona Champions, ha lasciato parecchie scorie.

È stata una Pasqua movimentata al centro sportivo di Trigoria, sede di allenamento della Roma. La squadra giallorossa esce con un misero pareggio dalla trasferta di Sassuolo. Un risultato che segna l’abdicazione definitiva alle ambizioni Champions. I capitolini distano cinque lunghezze dal quarto posto ma, ciò che più preoccupa, è il drastico calo accusato nell’ultimo mese, con un punto racimolato in tre partite.

Il pareggio in Emilia ha lasciato parecchie scorie all’interno del gruppo, che si sono riversate, durante la sessione di allenamento mattutina, in un duro confronto tra Fonseca e i giocatori. La Gazzetta dello Sport parla di un clima teso, con il tecnico portoghese e il DS Pinto che hanno tenuto a rapporto gli atleti confrontandosi sugli aspetti che stanno deludendo in questo periodo. Oltre alla mancanza di risultati, si nota scarsa applicazione soprattutto in fase difensiva. Sul secondo gol del Sassuolo, ad esempio, Traorè è stato lasciato solo nell’area piccola, con tutta la retroguardia (Spinazzola in particolare) ferma, poco attenta in marcatura.

Fonseca ha strigliato la squadra, richiamandola a maggior concentrazione per il forcing finale, che rischia di tenere fuori la Roma dalla zona Champions. Il gruppo non ha risposto in maniera unanimamente positiva agli appelli del mister, e alcuni hanno ribattuto in modo aspro alle critiche. Il rapporto tra il gruppo e Fonseca è ormai logoro, tanto che queste scene si sono già viste in seguito alla sconfitta interna col Napoli. L’unica ancora di salvezza rimane l’Europa League, (giovedì c’è la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax). Vincere la coppa riporterebbe un trofeo a Roma dopo tredici anni, oltre a consegnare ai giallorossi un pass per la Champions.

Polemiche su Bruno Peres

Come se non bastasse, a rendere più pesante il clima attorno a Trigoria è arrivato un video di Bruno Peres, che si è filmato mentre trascorreva la Pasqua in compagnia della fidanzata all’interno di una lussuosa suite di un albergo situato nei pressi dell’Olimpico. Al terzino brasiliano non è valsa neanche la rete messa a segno contro il Sassuolo per ottenere l’assoluzione dei tifosi: ““Il sorriso dovrebbe togliertelo il pareggio deludente col Sassuolo. Hai segnato, ma la squadra è quello che conta e adesso la Roma è settima in classifica”, si legge in una risposta di un tifoso sotto al video.

