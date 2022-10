Roma, infortunio Dybala: torna a gennaio

Bruttissime notizie in casa Roma, Paulo Dybala ha riportato una lesione al retto femorale sinistro, a rischio anche i Mondiali.

Sembrava andare tutto per il meglio da inizio stagione fin qui per Paulo Dybala, che negli ultimi anni è stato attanagliato da un susseguirsi di diversi infortuni muscolari. Proprio nella sfida contro il Lecce l’argentino si presenta dal dischetto per battere un calcio di rigore, finalizzato nel migliore dei modi, ma nel momento del tiro sente tirare alla coscia, costretto immediatamente al cambio. Nelle ultime ore, è arrivato il responso negativo che tutti i tifosi giallorossi avrebbero fatto volentieri a meno di sentire: lesione al retto femorale della coscia sinistra per l’argentino, che dovrà stare fermo ai box per 5 settimane.

Come già citato, Dybala non è nuovo a questi assoggettamenti muscolari, negli ultimi anni di carriera i suoi muscoli gli hanno impedito di saltare ben 36 partite totali, alle quali andranno aggiunte quelle che salterà quest’anno. Ma la preoccupazione che più preme nei pensieri dell’argentino è quella non riuscire ad esserci al mondiale che ha inizio a novembre con la sua Albiceleste. Nel corso delle prossime settimane, a Villa Stuart, saranno effettuati ulteriori accertamenti per capire in che modo la lesione stia recuperando, se dovesse manifestarsi come un recupero lento, Dybala potrebbe dire definitivamente addio al sogno Mondiale.

Per quanto riguarda la Roma, Mou, in conferenza stampa, si è già mostrato rassegnato di rivedere in campo l’argentino con la maglia giallorossa solo nel 2023. Un problema difficile da arginare per i giallorossi, che devono far fronte al secondo infortunio di un neoacquisto dopo Wijnaldum. Una mossa tattica alternativa, oltre all’ormai consacrato 3-4-2-1 con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham, potrebbe essere quella vista proprio ieri nel match conto il Betis, dove l’allenatore portoghese ha optato per il 5-3-2 con il gallo Belotti che è andato ad affiancare l’attaccante inglese in un attacco a due.