Roma: il commento di Totti sulla sconfitta contro il Lille diventa virale

La clamorosa sconfitta della Roma contro il Lille in Europa League non sarà ricordata solo per lo 0-1 subito all’Olimpico, ma soprattutto per l’incredibile sequenza di tre calci di rigore falliti consecutivamente dai giallorossi. Un episodio che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato la reazione di una leggenda del club: Francesco Totti.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport e Gazzetta, l’ex capitano avrebbe inviato un messaggio vocale in un gruppo WhatsApp con alcuni amici, presto diventato pubblico e immediatamente virale:

“Ma dai, è uno scherzo, non prendiamoci in giro. A me dicevano che segnavo solo su rigore e che fosse facile calciarli. Una cosa del genere non è mai successa nella storia del calcio. Tre di fila! Solo la Roma riesce a fare cose del genere, incredibile.”

La sequenza è stata surreale: Artem Dovbyk si è presentato sul dischetto per il primo tentativo, sbagliandolo, ma l’arbitro ha fatto ripetere l’esecuzione per invasione. Sul secondo tentativo lo stesso ucraino si è nuovamente fatto ipnotizzare dal portiere turco Berke Özer, autentico eroe della serata. Infine, è stato Matías Soulé a provarci dal dischetto, ma anche lui ha trovato la risposta del portiere del Lille, capace di neutralizzare tre rigori nello stesso match.

Al termine della partita, persino l’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso incredulità: “Non ho mai visto tre rigori sbagliati in questo modo, è una cosa senza precedenti.”

La sconfitta lascia l’amaro in bocca e accende inevitabili discussioni sulle scelte e sulla gestione dei calci piazzati, mentre la Roma dovrà subito cercare di rialzarsi: il prossimo appuntamento in campionato sarà la delicata trasferta contro la Fiorentina al Franchi, domenica.

