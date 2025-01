Roma-Genoa: Sfida Cruciale all’Olimpico, Previsioni e Ultime Novità su Formazioni e Infortuni

Roma: Analisi e Ultime Notizie

Claudio Ranieri sta difendendo strenuamente la sua Roma davanti ai giornalisti, assicurando che la sua squadra non soffre di una debolezza mentale nelle partite in trasferta. Inoltre, il tecnico ha promesso ai media che i suoi giocatori avrebbero conquistato la prima vittoria esterna della stagione in campionato.

Tuttavia, la realtà è stata diversa: è stata proprio la Roma a salvare un punto negli ultimi istanti della partita grazie a un rigore concesso. Il difensore centrale del Bologna, Lucumí, ha toccato la palla con la mano nella propria area, e Artem Dovbyk, con un tiro non perfetto, è riuscito a superare Lukasz Skorupski dal dischetto. Zalewski avrebbe voluto calciare il rigore, ma Ranieri ha insistito che fosse l’attaccante ucraino a farlo. Così, la Roma ha pareggiato 2-2 al Dall’Ara.

Il Bologna ha segnato il primo gol in contropiede, il settimo subito dalla Roma in questo modo in campionato. Questo mette in evidenza un punto debole evidente: oltre ai giallorossi, solo il Montpellier ha subito lo stesso numero di gol in contropiede nei principali campionati europei. Sebbene Ranieri abbia risollevato la squadra da una crisi, c’è ancora molto lavoro da fare.

“Abbiamo impostato bene il primo tempo, ma abbiamo concesso troppo al Bologna nella ripresa, con conseguenze evidenti. Tuttavia, siamo stati bravi a portare a casa un punto. I cambi hanno portato carattere alla squadra. In generale sono soddisfatto: abbiamo gestito bene il pallone, anche se dobbiamo essere più rapidi. Quando attacchiamo, ci sbilanciamo troppo, lasciandoci esposti ai contropiedi. Dobbiamo migliorare nelle fasi di transizione; il nostro problema principale è la concentrazione”, ha dichiarato Ranieri.

Nel frattempo, non servono solo miglioramenti in campo, ma anche nello spogliatoio. I tifosi della Roma sono indignati: “Siamo già a metà gennaio e non abbiamo ancora fatto acquisti. Ghizolfi, svegliati!“

Genoa: Analisi e Prospettive

Se la Roma non ha ancora ottenuto una vittoria esterna, il Genoa ha invece conquistato la prima vittoria casalinga nell’ultimo turno. La squadra di Patrick Vieira ha sconfitto il Parma 1-0 grazie a un gol decisivo di Morten Frendrup. Il nuovo proprietario dei Grifoni, Dan Suku, è apparso entusiasta: questa partita è stata la sua prima in casa come presidente del club.

Sotto la guida di Vieira, il Genoa ha scalato gradualmente la classifica, con una sola sconfitta nelle ultime dieci partite di campionato e ben sei partite senza subire gol. Ora i liguri cercheranno di estendere la loro serie di imbattibilità a cinque trasferte consecutive; l’ultima sconfitta fuori casa risale a ottobre… proprio a Roma, contro la Lazio.

“Sarà difficile per noi a Roma. Dobbiamo controllare le emozioni e concentrarci sulla partita. Se ci riusciamo, possiamo metterli in difficoltà”, ha affermato Vieira.

Per questa partita, l’allenatore del Genoa dovrà fare a meno di Mario Balotelli, infortunatosi durante l’allenamento di lunedì. Per quanto riguarda Messias, Vieira prenderà una decisione il giorno del match.

Previsioni

Il Genoa non ha mai battuto la Roma all’Olimpico, un dato significativo. La Roma in casa e quella in trasferta sono due squadre completamente diverse. Non aspettatevi che i giallorossi replichino la prestazione mediocre di Bologna. La squadra di Ranieri è determinata a superare i propri limiti: è stato proprio il Genoa, con un pareggio nella prima parte della stagione, a “liberare” Daniele De Rossi e a “designare” Ivan Juric…

