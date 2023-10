Roma-Frosinone 2-0, Mourinho: “Ho dato uno stato d’animo perfetto alla squadra”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Frosinone.

La Roma torna a vincere in campionato e lo fa davanti al suo pubblico contro un’avversaria difficile come il Frosinone.

Il primo derby del Lazio ha visto una Roma non bellissima esteticamente, ma molto efficace e che ha meritato i 3 punti finali.

Per Josè Mourinho, la speranza è che la vittoria contro la talentuosa squadra di Eusebio Di Francesco possa essere il trampolino di lancio per il nuovo corso in un campionato iniziato con troppe incertezze.

Lo Special One, in conferenza stampa, ha parlato proprio della sfida vinta: “Ho dato uno stato d’animo perfetto alla squadra, dopo frustrazione, pressione e critiche, non serviva solo una partita di cuore. Bisognava essere intelligenti e alzare il livello di intensità. Dopo l’1-0 c’era ancora tanto tempo per gli avversari per pareggiare e la bravura è stata quella di non uscire dal match. La squadra ha dimostrato di volere la vittoria e quando loro hanno creato un paio di opportunità, non siamo andati in panico e abbiamo trovato il 2-0 che ha chiuso la partita. Faccio i miei complimenti al Frosinone, è una squadra con grandi qualità”.

Spazio anche ad alcune considerazioni sull’inizio stentato di N’Dicka: “Evan viene dalla Bundesliga, quindi da un campionato totalmente diverso. N’Dicka giocava a tre, ma con principi diversi rispetto ai nostri. E’ veloce, non fortissimo nei duelli individuali, non è responsabilità dei ragazzi arrivati se abbiamo avuto qualche difficoltà. Anche Aouar ha bisogno di tempo, così come altri. Diverso il discorso per Lukaku e per Renato Sanches quando può giocare, loro sono di altissimo livello”.

Sugli infortunati e Dybala: “Paulo non giocherà giovedì, è al limite, ma oggi c’era bisogno di lui, se non avessimo vinto scoppiava il Colosseo. Mi ha dato la sua disponibilità per oggi e l’ho schierato, ma giovedì non giocherà. Renato Sanches non tornerà se non prima della sosta, per Smalling arrivare a Cagliari sarebbe un miracolo”.