Roma, Friedkin Jr a Milano: ha incontrato Fienga

Il figlio del presidente giallorosso è stato avvistato in un noto ristorante del centro

I calendari per la prossima serie A sono stati presentati e la nuova proprietà giallorossa non perde tempo. Stando a quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, Ryan Friedkin sarebbe in Italia, a Milano. Il figlio del nuovo presidente giallorosso avrebbe incontrato Guido Fienga, amministratore delegato del club giallorosso. I due, insieme ad un consulente americano, hanno parlato di tutte le strategie, sul campo e fuori, che la Roma del futuro dovrà seguire.

TUTTI GLI IMPEGNI DEL PRESIDENTE – Per vedere Dan, invece, si dovrà aspettare un’altra settimana, minimo. Non appena giungerà a Roma, il magnate texano andrà in primo a luogo per conoscere squadra e staff. Successivamente, con il sempre presente CEO Fienga, dovrebbe incontrare la Sindaca Virginia Raggi, da cui nel giro di un mese ci si aspetta il via libera per lo stadio. Infine non è da escludere un incontro con Francesco Totti.

L’ex capitano giallorosso, in un’intervista a Repubblica, ha mandato un messaggio, neanche troppo indiretto, al nuovo presidente: “Spero che mi chiami per un caffè“. Chissà se si daranno appuntamento al 27 settembre, quando Totti spegnerà 44 candeline e la Roma affronterà la Juve nella seconda giornata di campionato.

