Roma: Friedkin incontra Vitek a Milano

Vertice tra il presidente giallorosso e l’imprenditore ceco per accelerare il progetto dello stadio

La Roma di Friedkin, Dan e Ryan, prende sempre più forma. Tra i tanti argomenti che la nuova proprietà dovrà affrontare c’è sicuramente quello del nuovo stadio. Ottenuta la conferma della sindaca Virginia Raggi (“lo stadio si farà, il progetto andrà in aula entro l’anno”), è ora tempo di dare un’accelerata a tutto l’iter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi a Milano è andato in scena un incontro tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Radovan Vitek, imprenditore ceco sempre più vicino ad acquistare Euronova, la società di Luca Parnasi che detiene i terreni di Tor di Valle. Un acquisto che però sarà solamente di passaggio, dacché i terreni passeranno poi in mano alla Roma, ma solamente quando si troverà un accordo sul prezzo.

Nel frattempo non è comunque escluso un incontro tra Friedkin e Vitek a Roma, magari per la prossima settimana. Sul dossier stadio, intanto, resta all’opera Mauro Baldissoni, che nei giorni scorsi ha incontrato Marc Witts e Erick Williamson, manager di fiducia dei Friedkin.

