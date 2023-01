Roma-Fiorentina 2-0, Mourinho: “Mi piacerebbe vedere più qualità”

Il tecnico portoghese ha commentato la vittoria contro la Fiorentina.

Per la prima volta in questo 2023, Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa dopo una vittoria della Roma in campionato e lo fa in occasione del 2-0 rifilato alla Fiorentina.

Un match caratterizzato dalla giocate di Dybala e dall’espulsione del Viola Dodo, ma che regala tre punti molto importanti ai capitolini.

Per Mourinho il match dell’Olimpico è stato molto difficile, viste le qualità della Fiorentina, e la squadra ha difeso bene senza avere situazioni difficili da gestire.

Nonostante ciò, lo Special One bacchetta i suoi riguardo la qualità del gioco che vorrebbe vedere ben migliorato nelle prossime partite.

A livello di organizzazione e gestione della tattica, invece, non c’è nulla da dire ai calciatori che hanno svolto un buon lavoro.

C’è tempo anche per commentare le parole di Tiago Pinto che ha chiuso il mercato in entrata. Mourinho dice che ciò che il ds giallorosso ha detto è onesto e trasparente, nonostante nessun allenatore vorrebbe sentire quelle cose dette dal proprio dirigente.

Sul rapporto con Pinto, invece, Mourinho spegne ogni polemica dicendo che non sono veritiere le voci di una possibile rottura del rapporto.

Contro la Fiorentina, si è rivisto Kumbulla, elogiato da Mourinho, ma soprattutto si sono visti ancora una volta i giovani che vengono evidenziati dallo Special One, non solo per l’ottima prova svolta, ma anche perché, attualmente, la Roma ha l’esigenza di migliorare i propri giovani.

Escluso, invece, un possibile cambio modulo.